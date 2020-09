St. Radegund eiskalt gegen Feldkirchen

Details Montag, 28. September 2020 14:25

St. Radegund zog der Union Feldkirchen bei Mattighofen mit einem 6:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Die Union St. Radegund setzte sich standesgemäß gegen Feldkirchen/M. durch.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. David Esterbauer brachte St. Radegund in der 22. Spielminute in Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (27./28.) zum 3:0 schockte Stefan Schuster die Union Feldkirchen bei Mattighofen. Die Union St. Radegund baute die Führung aus, indem Gerhard Schwaighofer zwei Treffer nachlegte (31./40.). In der ersten Hälfte lieferte Feldkirchen/M. eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

St. Radegund zeigt Gnade

Eigentlich war das Schlusslicht schon geschlagen, als Schwaighofer das Leder zum 6:0 über die Linie beförderte (52.). Trotz einer Ampelkarte für Manuel Danninger konnten die Gäste weitere Treffer verhindern. Mit dem Spielende fuhren die Gastgeber einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gast klar, dass gegen St. Radegund heute kein Kraut gewachsen war.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte die Union St. Radegund die Position im oberen Tabellendrittel. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union St. Radegund.

Wann bekommt Feldkirchen/M. die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Union St. Radegund gerät die Union Feldkirchen bei Mattighofen immer weiter in die Bredouille. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Feldkirchen/M. bislang noch nicht. Der Angriff der Union Feldkirchen bei Mattighofen ist mit vier Treffern zusätzlich noch der erfolgloseste der 2. Klasse Süd-West.

Die Defensivleistung von Feldkirchen/M. lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen St. Radegund offenbarte die Union Feldkirchen bei Mattighofen eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

2. Klasse Süd-West: Union St. Radegund – Union Feldkirchen bei Mattighofen, 6:0 (5:0)

22 David Esterbauer 1:0

27 Stefan Schuster 2:0

28 Stefan Schuster 3:0

31 Gerhard Schwaighofer 4:0

40 Gerhard Schwaighofer 5:0

52 Gerhard Schwaighofer 6:0