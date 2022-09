Doppelpack von Reiter ebnet den Weg für USV St. Pantaleon!

Details Montag, 05. September 2022 10:45

Nach vier Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors gehörig missglückt. Mit 2:3 musste man sich dem USV St. Pantaleon geschlagen geben. 100 Besucher sahen einen starken Ronald Reiter, der mit einem Doppelpack maßgeblichen Anteil am Sieg der Seinen hatte.

Für das erste Tor sorgte Sabahudin Nezirovac. In der elften Minute traf der Spieler der Friedburg/Pöndorf Juniors nach einer schönen Vorlage von Franck Matondo ins Schwarze. Ronald Reiter schockte den Gastgeber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für St. Pantaleon (14./26.). Mit einem Tor Vorsprung für den USV St. Pantaleon ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Abseitstor für die Gästemannschaft Ufo14, Ticker-Reporter

Das 3:1 ließ den Gast zum dritten Mal im Match jubeln (77.), als Mario Bergmüller den Ball im Tor versenkte. Nach 89 Minuten beförderten die Friedburg/Pöndorf Jrs. durch Rafael Wörndl das Leder zum 2:3 ins gegnerische Netz und ließen die heimischen Fans noch einmal kurz hoffen. Doch es blieb beim 2:3, am Ende feierte St. Pantaleon einen dreifachen Punktgewinn gegen die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors.

In der Defensivabteilung der Friedburg/Pöndorf Juniors knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Einen klassischen Fehlstart legten die Friedburg/Pöndorf Jrs. hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der USV St. Pantaleon belegt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle.

Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors stellen sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der Union Tarsdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt St. Pantaleon den SV Raika Uttendorf.

2. Klasse Süd-West: SPG Friedburg/Pöndorf Juniors – USV St. Pantaleon, 2:3 (1:2)

89 Rafael Wörndl 2:3

77 Mario Bergmüller 1:3

26 Ronald Reiter 1:2

14 Ronald Reiter 1:1

11 Sabahudin Nezirovac 1:0