Rudinger-Elf verpasst in Pischelsdorf möglichen Derbysieg

Details Montag, 26. September 2022 13:36

In der siebenten Runde der 2. Klasse Süd-West empfing der FC Gurtner Pischelsdorf den SV Pfaffstätt zum Kult-Derby. Im Hendlparkstadion ging es nicht nur um einen prestigeträchtigen Derbysieg, sondern vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Die Pischelsdorfer sind seit bereits 6. November 2021 ungeschlagen und verzeichneten mit fünf Siegen einen perfekten Saisonstart. Eine Woche nach einem Remis in Feldkirchen verteidigte der Aufstiegsaspirant zwar seine "weiße Weste", mit einem 1:1-Unentschieden ließen die Mannen von Trainer Wolfgang Felber am Sonntagnachmittag aber erneut Punkte liegen. Die Gäste gerieten in Rückstand, lieferten in der zweiten Halbzeit aber eine bärenstarke Performance ab und hätten das Spiel beinahe gedreht.

Aigner bringt Favoriten in Front - Aufregung kurz vor der Pause

Vor rund 200 Besuchern war der Felber-Elf von Beginn an deutlich anzusehen, unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren zu wollen. Der Tabellenzweite dominierte in der Anfangsphase das Geschehen und schlug nach 20 Minuten aus seiner Überlegenheit auch Kapital. Nach einem Tumult im Fünfer der Gäste beförderte Kevin Aigner, Neuerwerbung aus Neukirchen/Enknach, den Ball in den Pfaffstätter Kasten. Nach rund einer halben Stunde befreite sich die Gästeelf von Coach Franz Rudinger von der Umklammerung und begegnete dem Favoriten fortan auf Augenhöhe. Kurz vor der Pause, Aufregung im Stadion. Bei einem Angriff der Gäste war der Ball möglicherweise hinter der Linie, ein FC-Verteidiger schlug das Leder vermutlich mit der Hand wieder ins Feld zurück, Schiedsrichter Bebic ließ das Spiel aber weiterlaufen. Wenig später ging es mit einer knappen Führung des Aufstiegsaspiranten in die Kabinen.

Nach vergebenem Elfmeter gelingt Gusa der Ausgleich

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Rudinger-Elf kehrte entschlossen auf den Platz zurück, ging in Durchgang zwei aggressiv ans Werk und legte den Vorwärtsgang ein. Nach rund 65 Minuten hatten die Gäste die große Chance auf den Ausgleich, Slobodan Gusa scheiterte bei einem Handselfmeter jedoch an Pischelsdorf-Schlussmann Christian Kücher. Wenige Minuten später machte es der 33-jährige Kroate besser, als der FC-Keeper nach einem Schuss von Simon Ibertsberger den Ball nicht festhalten konnte und Gusa aus spitzem Winkel per Abstauber erfolgreich war. In der Schlussphase bekamen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zu sehen, wollten beide Mannschaften den Sieg. Während die Hausherren zwei gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten, setzte Gusa in aussichtsreicher Position die Kugel neben den Pischelsdorfer Kasten. Nach 90 Minuten wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Christian Launer, Sportlicher Leiter SV Pfaffstätt:

"Pischelsdorf ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und erneut im Aufstiegskampf präsent, deshalb nehmen wir den einen Punkt gerne mit. Insgeheim trauern wir aber einem möglichen Sieg nach, da sich unsere Mannschaft nach anfänglichen Problemen enorm gesteigert und in der zweiten Halbzeit eine bärenstarke Leistung abgeliefert hat. Aktuell läuft es ganz gut und sind am richtigen Weg".