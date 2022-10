Erster Heimsieg! SV Schalchen 1b nimmt Kujovic-Elf auseinander

Details Freitag, 30. September 2022 20:45

Zum Auftakt des achten Spieltages der 2. Klasse Süd-West empfing der SV Schalchen 1b den SV Raika Uttendorf. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Achtplatzierten trafen zwei Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle aufeinander. In den beiden bisherigen Heimspielen stand das zweite Team des Landesligisten jeweils mit leeren Händen da, am Freitagabend konnte die Nadaban-Elf in der HAI Arena den erhofften "Dreier" einfahren. Mit einem 8:1-Schützenfest fiel der erste Schalchener Heimsieg heftig aus. Die Gästeelf von Trainer Mirza Kujovic blieb im fünften Match in Folge sieglos und geriet nach zwei Unentschieden am Stück böse unter die Räder.

Avramovic bringt Hausherren früh in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Drachta nahmen die Hausherren sofort das Heft in die Hand und bestimmten das Geschehen. Das Team von Coach Cornel Nadaban schlug aus seiner Überlegenheit nach nur zehn Minuten Kapital, als die Schalchener den Ball eroberten, über mehrere Stationen nach vorne kombinierten und Filip Avramovic nach einer Hereingabe von Sedin Salihovic auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken hatten die Heimischen das Spiel unter Kontrolle und ließen Ball und Gegner laufen. Der zweite Schalchener Treffer fiel allerdings erst in Minute 37. Nach einem gelungenen Spielzug und feinen Zuspiel von Kapitän Franz Kobler umkurvte Michael Aigner Gästegoalie Michael Matzinger und schob das Leder aus spitzem Winkel zum 2:0-Pausenstand ein.

15-Jähriger trifft zur Vorentscheidung

Die Gäste hatten sich für den zweiten Durchgang fiel vorgenommen, doch fünf Minuten nach Wiederbeginn sorgte ein 15-jähriges Talent aus Rumänien für die Vorentscheidung - Avramovic tankte sich energisch durch und schlug einen tollen Pass, Joan-Constantin Burciu hatte bei seinem Startelf-Debüt keine Mühe, den Ball zu versenken. Den Sieg vor Augen, ließ die Nadaban-Elf die Zügel schleifen. Nach einer Stunde keimte beim SVU wieder Hoffnung auf, als der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Leonhard Schmid auf 3:1 verkürzte. Nach dem Gegentreffer nahmen die Hausherren den verlorenen Faden wieder auf und stellten Mitte des zweiten Abschnitts den Drei-Tore-Abstand wieder her - dieses Mal durfte sich Momir Tuvaljevic als Torschütze feiern lassen.

Nadaban-Elf legt vier Tore nach

Die Messe war gelesen, der Schalchener Torhunger aber noch nicht gestillt. Am Beginn der Schlussviertelstunde ließ es die Nadaban-Elf ordentlich krachen. Zunächst trug sich auch Kapitän Kobler in die Torschützenliste ein. 120 Sekunden später machte Avramovic mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll. Kurz danach stellte ein weiterer 15-Jähriger sein Talent unter Beweis, als der ebenerst eingewechslte Timon Elbertzhagen nach einem Querpass von Tuvaljevic ins Schwarze traf. In Minute 88 setzte Julian Petrovic den Schlusspunkt, besiegelte der 20-Jährige gegen seinen Stammverein das Schalchener Schützenfest.

Robin Forthuber, Sportlicher Leiter, SV Schalchen 1b:

"Es war ein hochverdienter Sieg. Das Ergebnis ist deutlich ausgefallen, aber wir waren heute überaus effizient und haben fast jede Chance verwertet. Die Freude über den ersten Heimsieg ist riesengroß und konnten uns mit diesem Dreier etwas Luft von der unteren Tabellenregion verschaffen".