Neuntes Match, neunter Sieg! "Pontigon" setzt in Derby beeindruckende Serie fort

Im Top-Spiel der neunten Runde der 2. Klasse Süd-West empfing der USV St. Pantaleon die Union Raiffeisen Geretsberg. Im Duell zwischen dem souveränen Tabellenführer und dem Drittplatzierten ging es nicht nur um einen prestigeträchtigen Derbysieg, sondern auch um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Nach dem Abstieg und einem Kader-Umbruch ist "Pontigon" einen Stock tiefer exzellent angekommen und mischt verlustpunktfrei die Liga auf. Nach acht Siegen in den acht bisherigen Spielen bestätigten die Mannen von Neo-Trainer Damir Borozni auch am Sonntagnachmittag ihre Dominanz und behielten im Derby klar mit 4:1 die Oberhand. Die Geretsberger hingegen mussten die zweite Saisonniederlage einstecken und ergatterten in den letzten drei Partien nur einen Punkt.

Tabellenführer mit Blitzstart

Vor rund 300 Besuchern eröffneten die Gäste das Derby mit dem Anstoß, wenige Sekunden später brandete in der Kuglbergarena auch schon Jubel auf. Der Ligaprimus eroberte den Ball und spielte das Leder in die Tiefe, Mario Bergmüller, Neuerwerbung aus Thalgau, legte quer und Haris Abdulahovic, der im Sommer von Koppl zu den Schwarz-Weißen gewechselt war, stellte auf 1:0. Die Gästeelf von Coach Szabolcs Biro steckte das frühe Gegentor weg, ging aggressiv ans Werk und versuchte, mutig nach vorne zu spielen. In Minute 27 schlug es im Geretsberger Kasten erneut ein - abermals ließ eine Neuerwerbung die heimischen Fans jubeln. Nach einem hohen Ball setzte sich Bergmüller auf der rechten Seite energeisch durch und brachte das Spielgerät zur Mitte und der im Sommer vom FC Puch geholte Manuel Rosbaud erhöhte auf 2:0. Kurz danach durfte die Union auf die Wende hoffen, als die Gäste nach einem Fehlpass des Tabellenführers einen Konter fuhren, den Emir Memic erfolgreich zum 2:1-Pausenstand abschloss.

Doppelschlag sorgt für die Entscheidung

Nach dem Wiedeanpfiff von Schiedsrichter Schlesinger war die Biro-Elf um den Ausgleich bemüht, die Hausherren stützten sich jedoch auf eine stabile Defensive und ließen nicht viel zu. Zudem schwanden den Geretsbergern aufgrund des hohen Aufwandes in Halbzeiut eins zusehends die Kräfte. Nach einer Stunde erzwang der Ligaprimus mit einem Doppelschlag die Entscheidung. Nach einem erneuten Querpass von Bergmüller war es abermals der 27-jährige Abdulahovic, der die Kugel einschob und mit seinem elften Saisontreffer für klare Verhältnisse sorgte. 120 Sekunden später krönte der beste Mann am Platz seine exzellente Leistung mit seinem zwölften Saisontor. Bergmüller wurde im Geretsberger Strafraum zu Fall gebracht - der 32-Jährige schnappte sich den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter.

USV-Coach sieht Ampelkarte - Union-Kapitän fliegt mit Rot vom Platz

Nachdem die Messe gelesen war, war im Derby die Luft heraußen, in der Schlussphase wurde es in der Arena aber hektisch. Zunächst sah der bereits verwarnte USV-Coach Borozni erneut Gelb und somit die Ampelkarte. Kurz danach war Abdulahovic auf und davon, Union-Kapitän Mario Hauser zog die Notbremse und flog mit Rot vom Platz. Da Rosbaud den daraus resultierenden Freistoß knapp am Geretsberger Kasten vorbeisetzte, blieb es beim 4:1.

Gerhard Hirscher, Sektionsleiter USV St. Pantaleon:

"Auch wenn das Match in der ersten Halbzeit eng war und die starke Biro-Elf mutig aufgetreten ist, konnten wir einen verdienten Derbysieg feiern. Natürlich ist der Wiederaufstieg das erklärte Ziel, hätten einen derart sensationellen Lauf aber nicht erwartet. Aber zum einen haben die Neuerwerbungen allesamt eingeschlagen, und zum anderen hat Neo-Trainer Borozni eine homogene Mannschaft geformt. Zudem hatten wir bei der Auslosung das nötige Glück, nach den Geretsbergern sind aber nun weitere starke Teams unsere Gegner".