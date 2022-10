Überraschung im Stadion "Zum heiligen Grase"! Union St. Radegund nach erstem Sieg seit 27. März nicht mehr Letzter

Details Montag, 17. Oktober 2022 09:55

Am zehnten Spieltag der 2. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen der Union St. Radegund und den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors auf dem Programm. Während die Union in den letzten 19 sieglosen Partien lediglich vier Punkte sammeln konnte, war die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten nach einem klassischen Fehlstart mit vier Pleiten am Stück zuletzt stark im Aufwind und feierte drei Siege in Serie. Eine Woche nach einem 8:1-Schützenfest gegen Uttendorf erlebten die Juniors am Sonntagnachmittag jedoch eine böse Überraschung und zogen mit 1:4 klar den Kürzeren. Erleichterung hingegen in St. Radegund - Kapitän Gerhard Niedl und Co. konnten eine lange Durststrecke beenden, zieren nach dem ersten Sieg seit 27. März nicht mehr das Ende der Tabelle und schickten die "Rote Laterne" nach Feldkirchen.

St. Radegunder Doppelschlag

Trotz der Pleitenserie trat der Nachzügler entschlossen auf und wusste vor rund 150 Besuchern zu gefallen. Die Heimelf von Coach Kurt Roschitz spielte gut nach vorne und traf auch zwei Mal ins Schwarze, aufgrund von Abseitsstellungen versagte Schiedsrichter Zenz den Toren von Florian Graf und Julian Kasper jedoch die Anerkennung. Nach rund 35 Minuten schlugen die beiden Protagonisten erneut zu, dieses Mal war alles korrekt. Zunächst brachte Schnaitl den Ball von der rechten Seite zur Mitte, ehe Kasper die Kugel mit rechts ins lange Eck setzte. 60 Sekunden später brachten die Gäste nach einem weiten Einwurf der Union das Leder nicht aus der Gefahrenzone, Graf ließ sich nicht zwei Mal bitten und stellte auf 2:0. Der St. Radegunder Doppelschlag war für den Favoriten der Weckruf. Die Juniors legten nun den Vorwärtsgang ein und kreierten zwei dicke Chancen, Union-Schlussmann Hannes Sommerauer machte diese aber zunichte und hielt die komfortable Führung des Nachzüglers fest.

Vater und Sohn Schnaitl sorgen für die Vorentscheidung

Nach Wiederbeginn war die Gästeelf um Spielertrainer Franck Matondo um die Wende bemüht. Doch in Minute 52 brachten die Hausherren den ersten Sieg seit nahezu sieben Monaten endgültig auf den Weg - Vater Gerhard und Sohn Philipp Schnaitl sorgten mit einer Co-Produktion für die Vorentscheidung. Nach einem feinen Zuspiel des 48-jährigen "Papa" nahm der 17-jährige "Filius" den Ball mit und schob die Kugel an Gästegoalie Sascha Orzek vorbei. Mit diesem Treffer war die Moral der Gäste gebrochen, fehlte fortan dem Spiel der Juniors der nötige Nachdruck. In Minute 85 durfte sich das zweite Team des OÖ-Ligisten zumindest über den Ehrentreffer freuen, als Matondo sich den Ball auf halbrechter Position zu einem Freistoß zurechtlegte und der Spielertrainer die Kugel aus rund 25 Metern mit einem strammen Schuss versenkte. Kurz vor Schluss stach im Stadion "Zum heiligen Grase" ein St. Radegunder Joker. Der kurz zuvor eingewechselte Julian Hasler schloss einen Konter erfolgreich zum 4:1-Endstand ab.

Muhamed Mehmedovic, Obmann und Sportlicher Leiter Union St. Radegund:

"Möglicherweise haben uns die Juniors unterschätzt, das ändert aber nichts daran, dass unsere Mannschaft eine tolle Leistung abgeliefert und einen vedienten Sieg gefeiert hat. Dieser Dreier war nicht unbedingt zu erwarten, umso größer ist die Freude darüber. Hoffentlich ist dieser Erfolg keine Eintagsfliege und können in den restlichen Hinrundenspielen noch einige Punkte einfahren. Große Sprünge sind allerdings nicht möglich".