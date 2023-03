Sechs Tore, ein aberkannter Treffer und ein Platzverweis, aber kein Sieger in Pöndorf

Details Montag, 20. März 2023 13:24

Zum Rückrundenauftakt der 2. Klasse Süd-West kreuzten die zweiten Garnituren von OÖ-Ligisten die Klingen. Im Kräftemessen zwischen den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors und den UFC Stampfl Bau Ostermiething Juniors traf der Tabellenachte auf den Viertplatzierten. Nach vier Siegen in Serie auf der Zielgeraden der Hinrunde, wollte die Gästeelf von Trainer Moritz Huber zum Frühjahrsstart einen "Dreier" nachlegen und hatte diesen auch vor Augen, nach einer 3:1-Führung mussten sich die Ostermiethinger am Ende jedoch mit einem 3:3-Unentschieden zufrieden geben. Die Matondo-Elf hingegen machte einen Rückstand wett und teilte mit dem Gegner zum ersten Mal in dieser Saison die Punkte.

Gäste mit verdienter 2:0-Führung

Rund 200 Besucher bekamen am Sportplatz in Pöndorf von Beginn an spielbestimmende Gäste zu sehen. Nach nur sieben Minuten belohnte sich die Huber-Elf für ihr gefälliges Spiel, als Raphael Laubichler, der nach einem zweijährigen Gastspiel bei Babenberg Linz in der Winterpause zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, nach einer feinen Einzelleistung querlegte und Lukas Mayr auf 0:1 stellte. Mit der Führung im Rücken blieb der UFC am Drücker und legte in Minute 25 ein Tor nach. Nach einer sehenswerten Kombination zwischen Julian Datz, Mayr und Laubichler, war mit Adrian Mayer eine Neuerwerbung aus Tarsdorf erfolgreich. Weniger später zappelte der Ball schon wieder im Friedburger Kasten. Nach Vorrabeit von Mayr versagte Schiedsrichter Bebic einem Laubichler-Treffer jedoch die Anerkennung, da nach Ansicht des Unparteiischen der Ball zuvor die Linie überschritten hatte.

UFC-Neuerwerbung schnürt Doppelpack

Anstatt 0:3 stand es nach einer halben Stunde plätzlich 1:2. Die Hintermannschaft der Gäste konnte einen hohen Ball nicht entscheidend klären, Fabio Putz stand goldrichtig und versenkte die Kugel. Doch zwei Minuten später stellten die Ostermiethinger den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einer feinen Kombination im Zentrum und einem Zuspiel von Laubichler, knallte Mayer das Leder aus spitzen Winkel ins kurze Kreuzeck und durfte sich zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen. Nach 45 Minuten ging es mit einer vermeintlichen komfortablen 3:1-Führung des UFC in die Pause.

Huber-Elf verliert den Faden - Spielertrainer sichert Hausherren einen Punkt

Nach Wiederbeginn hatte die Huber-Elf Spiel und Gegner weiterhin unter Kontrolle, die Gäste spielten ihre Angriffe aber nicht konsequent zu Ende. Mit zunehmender Spieldauer verloren die Ostermiethinger den Faden. Die Hausherren witterten ihre Chance und fanden durch ihren Spielertrainer zurück in die Partie. Nach einer Flanke von der rechten Seite und einem Kopfball von Izudin Delic musste Franck Matondo, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, den Ball nur noch über die Linie drücken. Zehn Minuten später traf der 37-Jährige abermals ins Schwarze. Delic überlief UFC-Rechtsverteidiger Christoph Teufel und brachte das Leder zur Mitte, ehe Matondo nach einem Getümmel seinen bereits 15. Saisontreffer erzielte. Nach dem Ausgleich, der nächste Schock für die Gäste, als Kapitän Stefan Ferchhumer aufgrund einer Schulterverletztung nicht mehr weitermachen konnte. Obwohl die Gäste im Finish die eine oder andere Chance kreierten und die Friedburger nach der Ampelkarte für Christian Vitzthum das Spiel zu zehnt beenden mussten, blieb es beim 3:3.

Moritz Huber, Trainer UFC Ostermiething Juniors:

"Aufgrund der starken Leistung in der ersten Halbzeit waren es zwei verlorene Punkte. Hätte der Referee unser drittes Tor nicht aberkannt, wäre die Messe gelesen gewesen und hätten die Siegesserie fortsetzen können. Doch nach der Pause haben wir den Faden verloren, den Gegner stark gemacht und wurden dafür bestraft".

