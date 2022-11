SPG Friedburg/Pöndorf Juniors finden im letzten Spiel zurück auf die Siegerstraße

Details Sonntag, 13. November 2022 10:19

In einem Nachholspiel zur achten Runde der 2. Klasse Süd-West kam es zum Kräftemessen zwischen den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors und dem SV Litz Mauerkirchen. Im Duell zwischen dem Neuntplatzierten und dem Tabellensiebenten trafen zwei Mannschaften aus dem Niemandsland aufeinander, zudem hielt sich der sportliche Erfolg bei beiden Teams zuletzt in Grenzen. Nach drei Pleiten in Serie fand die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten im letzten Match des Jahres wieder in die Spur, setzte sich mit 4:1 klar durch und feierte den vierten Heimsieg. Die Mauerkirchener hingegen konnten den Negativ-Trend auch am Samstagnachmittag nicht stoppen, mussten im sechsten Auswärtsspiel die vierte Niederlage einstecken und ergatterten in den letzten vier Partien nur einen Punkt.

Japan-Legionär bringt Gäste in Führung

Eine Woche nach einer 1:5-Klatsche bei Herbstmeister St. Pantaleon wusste die Gästeelf von Trainer Horst Wintersteiger zunächst zu gefallen. Am Sportplatz Pöndorf fand der SVM gut ins Spiel und kreierte in Halbzeit eins auch einige gute Chancen. Marcel Nemetz hatte zwei Mal den Mauerkirchener Führungstreffer am Fuß. Nach einer Flanke traf der 25-Jährige aber den Ball nicht voll. Bei der zweiten Möglichkeit tauchte Nemetz alleine vor dem SPG-Gehäuse auf, setzte die Kugel jedoch neben den Kasten. In einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der auch die Hausherren die eine oder andere Einschussgelegenheit vorfanden, sah es bereits nach einem torlosen Pausenstand aus. Doch in Minute 44 zappelte das Spielgerät doch noch in den Maschen, als Mauerkirchens Japan-Legionär, Shobu Yoshida, nach einem weiten Ball das Leder am herauseilenden SPG-Schlussmann Emirhan Altunbas vorbeispitzelte und die Kugel ins leere Tor schob.

SPG-Spielertrainer vergibt Elfmeter - Juniors drehen Spiel mit Doppelschlag

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Haxhija bekamen die Zuschauer ein komplett anderes Bild zu sehen. Die Heimelf um Spielertrainer Fanck Matondo nahm sofort dass Heft in die Hand, dominierte in Durchgang zwei das Geschehen und schnürte die Gäste über weite Strecken in deren Hälfte ein. Die erste dicke Ausgleichschance konnten die Juniors aber nicht nutzen - bei einem Elfmeter fand Spielertrainer Matondo in Gästegoalie Norbert Baischer seinen Meister. Doch nach einer Stunde drehten die Hausherren das Spiel mit einem Doppelschlag. Zunächst war Ömer Simsek nach einer Ecke aus kurzer Distanz erfolgreich, drei Minuten später stellte der ebenerst eingewechselte Florian Fuchs auf 2:1.

Fuchs schnürt Doppelpack - auch zweiter Friedburger Joker sticht

Die Wintersteiger Elf wusste auf diesen Doppelschlag keine Antwort, war auch danach vorwiegend mit Abwehraufgaben beschäftigt und konnte kaum für Entlastung sorgen. Die Friedburger hingegen ließen nicht locker, trafen zunächst aber nur Aluminium. Am Beginn der Schlussviertelstunde machte die Matondo-Elf den Sack aber zu - wieder war es Fuchs, der für klare Verhältnisse sorgte. Fünf Minuten später schlug es im Mauerkirchener Kasten noch einmal ein, als auch ein zweiter SPG-Joker stach. Der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Moritz Lichtmannegger traf ins Schwarze und besiegelte den 4:1-Endstand.

Daniel Lanterdinger, Sportlicher Leiter SV Mauerkirchen:

"In der ersten Halbzeit haben wir eine anständige Leistung abgeliefert und hätten durchaus höher führen können. Nach der Pause waren wir jedoch chancenlos und mussten den spielstarken Juniors zum verdienten Sieg gratulieren. Nach einer über weite Strecken ansprechenden Hinrunde, ist es auf der Zielgeraden leider nicht rund gelaufen, in den letzten Spielen waren aber starke Teams unsere Gegner. Dennoch sind wir mit dem bisherigen Abschneiden überaus zufrieden, zumal wir in der vergangenen Saison den letzten Platz belegt haben".