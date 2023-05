Union St. Peter/Hart ergattert in Uttendorf Last-Minute-Punkt

Details Montag, 01. Mai 2023 12:48

In der 20. Runde der 2. Klasse Süd-West kreuzten der SV Raika Uttendorf und die Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart die Klingen. Im Duell zweier Nachbarn aus der unteren Tabellenregion war die Heimelf von Trainer Galib Salihovic bestrebt, im Frühjahr den ersten "Dreier" einzufahren, zudem wollte der auf eigener Anlage seit 23. April 2022 sieglose SVU den Heimfluch bannen. Die Blau-Weißen lagen bis zur Nachspielzeit in Führung und hatten nach über einem Jahr wieder einen Heimsieg vor Augen, am Ende sprang aber - wie im Hinspiel - nur ein 1:1-Unentschieden heraus. Eine Woche nach dem ersten Rückrundensieg (gegen die Friedburg Juniors) konnten die Gäste keinen "Dreier" nachlegen, die St. Peterer blieben aber im dritten Match in Folge ungeschlagen.

Spiel startet mit schwerer Verletzung

Da Union-Coach Christian Klika ein glühender Sturm Graz-Fan ist und sich das Cup-Finale in Klagenfurt nicht entgehen ließ, wurden die Gäste am Sonntagnachmittag von Christian Brunner betreut. Obwohl die Schwarz-Gelben drei Spieler vorgeben und somit ersatzgeschwächt antreten mussten, gestalteten Kapitän Keanu Hofer und Co. das Match von Beginn an ausgeglichen. Bereits in Minute zwei mussten die Hausherren einen Schock verkraften, als Bernhard Moser am dichten Rasen hängen blieb, der 39-Jährige mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt und durch Tobias Probst ersetzt werden musste.

Kapitän bringt Hausherren in Front

Auch wenn sich die Mannschaften in der Mein-Immokontakt Arena weitgehend neutralsiierten, bekamen rund 150 Besucher auf beiden Seiten die eine oder andere klare Chance zu sehen. Bis zum ersten Treffer an diesem Nachmittag mussten sich die Fans aber 40 Minuten lang gedulden. SVU-Kapitän Christian Bauchinger zog aus rund 20 Metern ab, überraschte mit einem Aufsetzer Gästegoalie Marcel Ortner und fixierte den 1:0-Pausenstand.

Gäste gleichen in der Nachspielzeit aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fetahagic bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Auch in Durchgang zwei begegneten sich die Teams zunächst auf Augenhöhe. In einem offenen Match behaupteten die Uttendorfer den hauchdünnen Vorsprung und liebäugelten bereits mit dem ersten Heimsieg seit über einem Jahr. Doch die Gäste setzten zu einer Schlussoffensive an, drängten im Finish auf den Ausgleich und wurden in der Nachzpielzeit für ihre Bemühungen belohnt - nach Vorarbeit des eingewechselten Simon Gillhuber drückte Fabian Auer den Ball zum 1:1-Endstand in die Maschen.

Reinhold Klika, Obmann Sportunion St. Peter/Hart:

"Auch wenn uns spät der Ausgleich geglückt ist, endete das über weite Strecken ausgeglichene Match mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Wir sind im dritten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben und freuen uns darüber. Wir bemühen uns, die kleine Serie fortzusetzen, im Frühjahr geht es aber vor allem darum, die vorhandenen Talente einzubauen bzw. zu integrieren. Zudem sind wir mit der Kaderplanung beschäftigt und halten aktuell auch Ausschau nach einem neuen Trainer, denn mein Sohn Christian beendet aus privaten und beruflichen Gründen im Sommer seine Tätigkeit".

