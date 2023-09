Neuerwerbung beschert SV Uttendorf Last-Minute-Sieg

Details Samstag, 02. September 2023 15:36

In der 2. Klasse Süd-West kam es am dritten Spieltag zum Kräftemessen zwischen dem ATSV Laab und dem SV Raika Uttendorf. Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse konnten die Laaber einen Stock tiefer das Ruder bislang noch nicht herumreißen. Nach einer 2:3-Pleite gegen St. Radegund und einem 3:3-Remis im Absteiger-Duell in Handenberg ging die Hainzl-Elf am Freitagabend leer aus, zog mit 2:3 den Kürzeren, blieb im achten Spiel in Folge ohne "Dreier" und musste in diesem Zeitraum die fünfte Niederlage einstecken. Die Mannen von Trainer Bernhard Moser hingegen fanden nach einer 2:5-Klatsche in Pfaffstätt zurück in die Spur.

Absteiger mit früher Führung - Djulic gleicht per Freistoß aus

Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Heimischen nach zehn Minuten die Nase vorne hatten. Nach einem gelungenen Spielzug und einer Flanke verteidigten die Blau-Weißen schlecht, ehe Matteo Cecura auf 1:0 stellte. Auch nach diesem Treffer begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, wenngleich die Moser-Elf mehr Spielanteile verzeichnete. Der ATSV hatte eine knappe Pausen-Führung vor Augen, doch ein ruhender Ball bescherte den Gästen in Minute 44 den Ausgleich - Innenverteidiger Hazim Djulic legte sich das Leder zu einem Freistoß zurecht und versenkte das Spielgerät aus rund 20 Metern in den Maschen.

Gäste drehen Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Vrtagic nahmen die Uttendorfer den Rückenwind vom späten Treffer aus der ersten Halbzeit mit und waren in Durchgang zwei das bessere Team. Die Gäste spielten gut nach vorne und kreierten auch einige Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. Nach rund 70 Minuten gelang es der Moser-Elf dann aber doch, das Match zu drehen, als der SVU auf der rechten Seite einen Angriff startete, nach einem Stanglpass der Ball zunächst geblockt wurde, ehe Florian Sattlecker an der Strafraumgrenze abzog in die Kugel ins Kreuzeck knallte.

Nach Laaber Ausgleich sticht SVU-Joker

Nach dem Führungstreffer hatten die Gäste das Geschehen unter Kontrolle und sahen fast schon wie die Sieger aus. Doch in Minute 87 brandete am Sportplatz Jubel auf, als dem Absteiger aus heiterem Himmel der Ausgleich glückte, Florian Obojes einen Konter erfolgreich abschloss. Die Zuschauer machten sich bereits mit einer Punkteteilung vertraut, ehe in der Schlussminute ein Uttendorfer Joker stach. Nach einem Angriff über die rechte Seite und einer weiten Flanke, fackelte der eingewechselte Hasan Zeytün nicht lange - die Neuerwerbung aus Mattighofen nahm den Ball direkt und besiegelte den 2:3-Endstand. Der kurz zuvor verwarnte 34-jährige Türke feierte seinen Treffer jedoch zu ausgelassen, zog sein Trikot aus, sah dafür erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz.

Michael Schönberger, Sportlicher Leiter SV Uttendorf:

"Nach einer guten Vorbereitung haben wir uns für die neue Saison viel vorgenommen, mussten im ersten Spiel, in Pfaffstätt, jedoch eine empfindliche Niederlage einstecken. Auf dem kleinen Platz in Laab ist es bekanntlich nicht einfach, doch unsere Mannschaft hat eine starke Leistung abgeliefert und sich dafür mit dem Sieg belohnt. Am kommenden Wochenende erwartet uns im Heimspiel gegen die Ostermiething Juniors eine ungemein schwierige Aufgabe, verstecken uns aber vor keinem Gegner und wollen gegen das starke zweite Team des OÖ-Ligisten unser Punktekonto aufstocken".

