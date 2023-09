Nach 1:0-Derbysieg in Munderfing, Launer-Elf neuer Tabellenführer

Details Freitag, 08. September 2023 20:20

In der 2. Klasse Süd-West stand zum Auftakt der vierten Runde die Begegnung zwischen dem FC Munderfing 1b und dem SV Pfaffstätt auf dem Programm. Die zweite Mannschaft des Landesliga-Aufsteigers blickt in ihrer Premerien-Saison im Kampfmannschafts-Bereich - nach Niederlagen gegen St. Peter (0:5) und in Feldkirchen (4:5) - auf ein noch jungfräuliches Punktekonto. Die Pfaffstätter hingegen sind nach einer enttäuschenden Rückrunde in der vergangenen Saison und einem Trainerwechsel - Christian Launer folgte Franz Rudinger nach - in der neuen Spielzeit mit einer noch blitzsauberen Weste unterwegs. Nach einem 5:1-Auftaktsieg gegen Uttendorf und einem 4:1-Erfolg in St. Peter setzte sich der SV am Freitagnachmittag mit 1:0 hauchdünn durch und lacht in den nächsten 46 Stunden von der Tabellenspitze.

Umkämpftes Derby - Hausherren halten beherzt dagegen

Rund 250 Besucher bekamen in der JP-Service Arena von Beginn an ein umkämpftes Derby zu sehen. Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen präsentierten sich die Munderfinger dieses Mal von ihrer besten Seite und boten dem Favoriten die Stirn. Nach dem perfekten Saisonstart waren die Gäste zwar spielbestimmend, agierten jedoch über weite Strecken ideen- und harmlos. Der SV versuchte zwar, nach vorne zu spielen, tauchte aber nur selten gefährlich vor dem 1b-Gehäuse auf. Kurz nach seiner Einwechslung hatte Sabahudin Nezirovac, der nach einem Gastspiel bei den Friedburg Juniors im Sommer an seine alte Wirklungsstätte zurückgekehrt war und am Freitag gegen seinen Stammverein auflief, die Pfaffstätter Führung am Fuß, der 31-jährige Bosnier traf beim Abschluss den Ball aber nicht voll, sodass FCM-Schlussmann Patrick Wörgetter seinen Kasten sauberhalten konnte. Bei einer weiteren Mögliochkeit verfehlte Daniel Schwab aus aussichtsreicher Position das Munderfinger Gehäuse. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Entscheidung nach einer Stunde - 1b-Team hält Derby bis zum Schluss spannend

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Billinger bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Der Favorit war zwar spielbestimmend und startete den einen oder anderen Angriff, aber auch im zweiten Durchgang strahlten die Gäste nur selten Torgefahr aus. Nachdem Schwab alleine vor dem FCM-Kasten an Munderfings Keeper gescheitert war, Goalie Wörgetter das Leder über die Latte lenken konnte, zappelte der Ball nach einer Stunde dann aber doch in den Maschen. Bei einem Angriff über die rechte Seite setzte sich Nezirovac gegen zwei Gegenspieler durch und schlug einen Stanglpass, Schwab fackelte nicht lange und versenkte die Kugel mit einem Flachschuss im linken Eck. Die Pfaffstätter hatte die Siegerstraße erreicht, konnten in der Folge die eine oder andere Chance aber nicht nutzen und somit den Sack nicht zumachen. Nach rund 75 Minuten hing der Sieg des Favoriten am seidenen Faden, als der Ball nach einem Feistoß der Hausherren aufsprang, Routinier Manfred Eder das Spielgerät aus kurzer Distanz jedoch vorbeisetzte. Bei einer weiteren Möglichkeit des 1b-Teams brachte Alexander Helmreich den Ball aus spitzem Winkel nicht an Gästegoalie Johannes Eder vorbei. Das Derby blieb bis zum Schluss spannend, die Launer-Elf brachte die hauchdünne Führung aber ins Ziel und durfte sich nach dem dritten Saisonsieg über den Sprung an die Tabellenspitze freuen.

Christian Launer, Trainer und Sportlicher Leiter SV Pfaffstätt:

"Nach eher mäßigen Leistungen in den ersten beiden Spielen war der Performance auch heute nicht berauschend und bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft nicht zufrieden. Allerdings konnten wir in jedem Match einen Sieg feiern und führen mit dem Punktemaximum die Tabelle an. Auch am kommenden Wochenende erwartet uns keine leichte Aufgabe, wollen in Feldkirchen aber den nächsten Dreier einfahren".

