Mit Neuzugängen soll das Frühjahr erfolgreicher werden in Regau

Die Union Raika Regau hat die letzte Saison im Tabellenmittelfeld der 2. Klasse Süd auf Rang acht abgeschlossen. Auch wenn im Sommer einige Spieler den Verein verlassen haben, mit dieser Hinrunde hat man nicht gerechnet. Zur Halbzeit hat Regau als Zwölfter zehn Punkte auf dem Konto und liegt hinter den Erwartungen zurück. Die junge Mannschaft soll im Winter mit Neuzugängen verstärkt werden und im Frühjahr deutlich mehr Punkte einfahren.

Personelle Veränderungen im Sommer

Nach der soliden Leistung in der Vorsaison musste Regau viele Abgänge verkraften, wie der Sportliche Leiter Jürgen Paulik erzählt: „Wir haben im Sommer viel umgestellt. Unter anderem sind vier Spieler nach Attnang gegangen, die fehlen natürlich. Eigentlich haben wir die Abgänge dann auch nicht richtig kompensieren können. Wir probieren es mit der Jugend und stellen eine der jüngsten Mannschaften der Liga“. Diese (unverhoffte) Verjüngungskur unterstreicht auch ein Blick auf die E24 Tabelle, wo nur 1b Mannschaften und Gampern vor Regau liegen.

Ergebnisse lassen hinten raus zu wünschen übrig

Das erste Saisonspiel verlief äußerst unglücklich, nach einer 0:2 Führung gegen Neukirchen haben sie die Partie mit 4:2 noch aus der Hand gegeben. Unterm Strich war der Saisonstart aber trotzdem sehr in Ordnung: Aus den ersten sechs Runden konnten zehn Punkte geholt werden. Das Problem ist aber, dass ab dem 3:3 gegen die Gmunden Juniors in den restlichen sieben Spielen keine Punkte mehr dazugekommen sind. „Wir sind oft gut gestartet, über die gesamten 90 Minuten hat unsere Mannschaft dann aber leider oft die Leistung nicht halten können. Es ist ganz klar, wenn du 15- und 16-jährige starten lässt, fehlt die Erfahrung und die Konstanz etwas“, erklärt Jürgen Paulik und er ergänzt: „Wir haben gewusst, dass es schwierig wird, die letzten paar Spiele haben aber gar nicht mehr gepasst“.

In der Rückrunde sollen mehr Punkte gesammelt werden

Für ein positiveres Frühjahr werden neue Spieler zum Verein stoßen, zum Teil sind die Wechsel schon fix, Namen nennt der Sportliche Leiter aber noch keine: „Wir haben auf jeder Position nachgehakt und es sollte auf jeder Position ein Spieler kommen. Der Wunsch wäre fürs Tor, die Verteidigung, das Mittelfeld und den Sturm nachzulegen.“. Abgänge wird es nach aktuellem Stand keine geben. Das Ziel für die Rückrunde ist für Paulik klar: „Wenn die neuen Spieler kommen, ist die Erwartungshaltung von den Punkten her um das Doppelte mehr, es soll in der Tabelle nach oben gehen“. Ganz oben in der Tabelle wird Ebensee als zu stark eingeschätzt, die besten Chancen auf den Relegationsplatz rechnet der Sportliche Leiter Gampern zu.