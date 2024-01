SV Aurach: "Wollen im Frühjahr mehr Punkte sammeln als in der Hinrunde"

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 11:26

Auf mäßigem Niveau kam der SV Jaraflex Aurach stabil durch das Jahr 2023 und sammelte im Frühjahr und Herbst jeweils 13 Punkte. Nach einem neunten Rang in der vergangenen Saison sind die Hausruckviertler auch in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Süd in der unteren Tabellenregion präsent und kamen in der Hinrunde als Elfter ins Ziel. "Ich habe die Mannschaft mit einem schweren Rucksack übernommen, Mitte der Herbstsaison ist es aber ordentlich gelaufen, wenngleich viel Arbeit auf uns wartet und reichlich Luft nach oben vorhanden ist", erklärt Neo-Coach Jörg Kiefer, der nach einem Fehlstart das Zepter von Bozidar Radujkovic übernommen hatte.

Nach klassischem Fehlstart mit ordentlicher Performance

Der SVA startete mit drei Niederlagen in die Saison und verabschiedete sich mit zwei Pleiten in die Winterpause. Nach dem Trainerwechsel wussten die Rot-Schwarzen aber durchaus zu gefallen, standen in acht Runden drei weiteren Niederlagen immerhin vier Siege gegenüber. "In dieser Phase hat es grundsätzlich gepasst, leider sind wir in den letzten Spielen leer ausgegangen. Doch die beiden Niederlagen zum Heerbstausklang waren vor allem den starken Gegnern, Herbstmeister Ebensee und der Zweite aus Gampern, geschuldet", so Kiefer, der sich über je zwei Heim- und Auswärtssiege freuen konnte.

Satte 43 Gegentore

Während immerhin die letzten Drei der Tabelle weniger Treffer erzielten, stellen die Auracher mit satten 43 Gegentoren die schwächse Defensive der Liga. "Alleine in sieben Spielen haben wir 36 Tore erhalten, kennen die Probleme und wissen, woran wir arbeiten müssen. Dennoch hat sich die Mannschaft unter meiner Führung über weite Strecken ordentlich präsentiert, wenngleich uns der Ausfall von Markus Schobesberger, der einen Kreuzbandriss erlitten hat, geschmerzt hat und das Fehlen unseres Zehners nicht kompensieren konnten", weiß der 43-jährige Übungsleiter.

Unveränderter Kader - Trainingslager in Italien

Im Bezirk Vöcklabruck wird in der kommenden Woche gelaufen, ehe am 29. Jänner der Startschuss zur offiziellen Vorbereitung fällt. Am 15. Februar schlagen die Kicker ihre Zelte in Italien auf und halten in der Nähe des Gardasees ein Trainingslager ab. Die Reise in den Süden wird ausschließlich das aktuelle Personal antreten. "Da die Trainingsbeteiligung - die Einheiten wurden im Schnitt von 28 Akteuren besucht - im Herbst hoch war und der Kader gut aufgestellt ist, schenken wir den vorhandenen Kräften weiterhin das Vertrauen. Aus diesem Grund sehen wir uns nicht nach möglichen Verstärkungen um und verzeichnen auch keine Abgänge", meint Jörg Kiefer.

"Gegentore minimieren und Defensive stabilisieren"

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation sind für die Hausruckviertler im neuen Jahr keine großen Sprünge möglich. "In erster Linie geht es darum, die Gegentore zu minimieren und Defensive zu stabilisieren. Sollte es uns gelingen, dieses Manko auszumerzen, kann es in der Tabelle den einen oder anderen Platz nach oben gehen", wünscht sich der Coach eine Rangverbesserung. "Grundsätzlich wollen wir im Frühjahr mehr Punkte sammeln als in der Hinrunde und dann mit einer kompakten Mannschaft in die nächste Saison gehen".

