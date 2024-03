SV Ebensee: Mit Euphorie und Teamgeist soll der Aufstieg verwirklicht werden

Details Montag, 04. März 2024 20:04

Die Mannschaft vom Traunsee, der SV Ebensee, befindet sich aktuell in einer herausragenden Position als Tabellenführer und strebt nach dem lang ersehnten Titelgewinn in der 2. Klasse Süd. Für die Truppe von Max Friedmann gilt es dabei an die Ergebnisse und Leistungen des fulminanten Herbstes anzuknüpfen, in dem man sich mit 33 Punkten die Winterkrone aufsetzte und somit einen komfortablen Vorsprung zum direkten Konkurrenten Gampern herausarbeiten konnte. Bis in die Haarspitzen motiviert, freut man sich nun beim Klub aus Ebensee, dass der Ball in gut zwei Wochen wieder rollt. Ligaportal sprach mit dem sportlichen Leiter Rudolf Hackl.

Gute Stimmung im Team prägt die Vorbereitung

Die Vorbereitung des SV Ebensee auf die Saison verläuft äußerst positiv. Die Testspielergebnisse würden passen, die Trainingsbedingungen seien exzellent, wobei man zusätzlich einmal pro Woche auf dem Kunstrasenplatz in Gmunden trainieren konnte. So zeigt sich auch der sportliche Leiter Rudolf Hackl überaus zufrieden: „Die Stimmung ist sehr gut, wir sind sehr euphorisch, jeder im Verein, egal ob Spieler oder Vorstand, fiebert der Frühjahrssaison schon entgegen. Alle sind fokussiert, haben in der ganzen Vorbereitung voll mitgezogen und arbeiten hart an den Zielen.“

Kaum Veränderungen im Kader stärken das Mannschaftsgefüge

Die Mannschaft von Trainer Max Friedmann blieb personell größtenteils unverändert. „Mit Sebastian Gruber, der zuletzt bei Ohlsdorf spielte, konnten wir uns die Dienste des 20-Jährigen sichern, der perfekt in unser Profil passt und sicher eine Bereicherung für die ganze Mannschaft sein wird“, gibt Rudolf Hackl zu wissen.

Ansonsten vertrauen die Verantwortlichen des SV Ebensee weiterhin auf das Personal, welches im Herbst so oft überzeugen konnte. Zudem hofft man im Verein, dass die Langzeitverletzten, wie zum Beispiel Xaver Grömel, der noch an einer Nervenentzündung laboriert, aber schon im individuellen Training steht, sukzessive wieder zum Team dazustoßen werden. Mit der Breite und Tiefe des Kaders zeigt man sich zufrieden, doch leider muss man kurz vor dem Saisonstart einen verletzungsbedingten Ausfall hinnehmen: Im letzten Testspiel gegen Scharnstein brach sich David Gattol die Hand und wird der Friedmann-Truppe womöglich etliche Wochen fehlen.

Jeder Punkt ist wichtig

Der SV Ebensee will unbedingt aufsteigen. Sechs Punkte trennen den Spitzenreiter vom ersten Verfolger Gampern. Dass es trotzdem kein lockerer Frühling wird, ist wahrscheinlich jedem am Traunsee bewusst, wie auch sportlicher Leiter Hackl meint: „In dieser Phase der Saison ist es nun wichtig, die Form und die Leistungen des Herbstes beizubehalten, konzentriert zu bleiben, und den Aufstieg nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Mannschaften, gegen die wir in der 2. Klasse Süd spielen, dürfen nämlich alle nicht unterschätzt werden.“

Jetzt gilt es für den SV Ebensee sich auf die bevorstehenden Aufgaben zu fokussieren und die Kräfte aller Spieler zu bündeln, denn der Startschuss für den Klub zum Frühlingsauftakt folgt bereits am Sonntag, den 17. März, vor eigenem Publikum gegen Pinsdorf.

