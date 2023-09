Dritter Sieg in Folge für ASKÖ Pinsdorf! Gmundner Juniors kommen nicht vom Fleck

Details Freitag, 29. September 2023 20:57

Die SV Gmunden Juniors gelten als einer der großen Favoriten auf den Aufstieg in der 2. Klasse Süd. Nach vier Siegen zu Beginn gab es in den letzten beiden Spielen jedoch nur einen Punkt für die Traunsee-Kicker. In der 7. Runde empfangen sie im Derby die ASKÖ DMS Pinsdorf. Die Gäste stehen nach sechs Partien bei ebenso vielen Punkten, haben letzte Woche aber gegen die Gschwandtner 1b gewonnen. Den Aufschwung konnten die Gäste mitnehmen und Gmunden mit 1:0 besiegen.

Wenige Chancen in Halbzeit eins

Der Auftakt in die 7. Runde steigt am Freitagabend am Gmundner Kunstrasen. Während die Gmundner 1b wieder zurück in die Spur finden möchte, will Pinsdorf den Aufwärtstrend fortsetzen. Die Partie hat von Beginn an ein gutes Niveau. Die Gmundner Juniors agieren wie erwartet sehr spielstark, auch konditionell fordern sie die Gäste aus dem Nachbarort heraus. Trotzdem ist es die Ilic-Elf, welche die besseren Chancen im ersten Durchgang vorfindet. Der wieder genesene Mujo Ramakic scheitert aus gut zwölf Metern am starken Gmundner Schlussmann Bernhard Sieberer. Auch Ismir Jamakovic kann die Gäste nicht in Führung bringen, sein Abschluss außerhalb des Strafraums geht knapp über die Latte. So geht es mit einem gerechten 0:0 in die Pause.

Mühlbacher-Elfmeter entscheidet Partie

In der Halbzeitpause bringt Pinsdorf zwei frische Flügelspieler, durch die sie mehr Kontrolle in den Zweikämpfen gewinnen. Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff köpft ein Pinsdorfer einen Gmundner Abwehrspieler nach einem Eckball an und der Unparteiische gibt Strafstoß. Dominik Mühlbacher lässt sich so eine Chance natürlich nicht entgehen und erzielt sein sechstes Tor im siebten Spiel. In der Folge lassen sich die Gäste etwas zurückfallen und Gmunden drückt auf den Ausgleich. Auch wenn sie die spielstärkere Mannschaft sind, wirklich gefährliche Chancen gibt es nur selten. Die beste Möglichkeit vergibt Christoph Pammer für die Hausherren. Pinsdorf kann immer wieder durch Konter Nadelstiche setzen, verpasst es aber den Sack zuzumachen, weil sie ihre Aktionen nicht konzentriert genug zu Ende spielen. Kurz vor Schluss haben sie eine drei gegen eins Überzahlaktion, bei der Mühlbacher nochmals auf Ramakic weiterleitet. Der Ball wird aber zu lang und so endet die Begegnung mit einem 0:1 Auswärtssieg für Pinsdorf.

Stimme zum Spiel:

Ivica Ilic, Trainer ASKÖ Pinsdorf:

„Wenn du die ersten vier Spiele verlierst, tut es natürlich gut, wenn wir jetzt die letzten drei Spiele in Folge gewinnen und dabei nur ein Tor kassieren. Wenn wir unsere Konter besser ausspielen, können wir auch mehr Tore machen. Auf der anderen Seite braucht es nur eine Aktion und du spielst Unentschieden, denn Gmunden hat das heute richtig gut gemacht. Vor dem Derby gegen Neukirchen zeigt jetzt der Pfeil nach oben, aber wir dürfen nicht den Faden verlieren und müssen von Spiel zu Spiel schauen.“

