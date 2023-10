Zweiter Sieg in Folge! Union Gampern findet Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle

Details Freitag, 06. Oktober 2023 21:27

In der 2. Klasse Süd stand zum Auftakt der achten Runde der Kräftemessen zwischen der Union Gampern und der Union Raika Regau auf dem Programm, kreuzten zwei Nachbarn aus der Mitte der Tabelle die Klingen. Eine Woche nach einem 2:1-Erfolg in Timelkam konnten die Mannen von Trainer Klaus Preiner mit einem souveränen 3:0-Sieg einen "Dreier" nachlegen und im vierten Heimspiel mit dem dritten Sieg Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden. Die Regauer hingegen mussten am Freitagabend die zweite Niederlage in Folge einstecken und ergatterten in den letzten drei Partien nur einen Punkt.

Preiner-Elf mit früher Führung

In Minute acht fanden die Gäste die erste Chance im Spiel vor, nach einen gelungenen Regauer Angriff über dier linke Seite und einem Stanglpass von Matej Andrijevic, setzte Samuel Mirlacher den Ball aber knapp neben den Kasten. Im Gegenzug hatten die heimischen Fans unter den rund 250 Besuchern Grund zur Freude, als das Leder von der linken Seite zur Mitte kam und Paul Brucker via Innenstange auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken erarbeitete sich die Preiner-Elf ein Übergewicht und bestimmte fortan das Geschehen. Nach einer halben Stunde zeigte Schiedrichter Kreuzer nach einem Foul im Regauer Strafraum auf den Punkt - Kapitän Simon Premm bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter. Kurz vor der Pause hätte die Gästeelf von Neo-Coach Norbert Maurer zurück ins Spiel finden können, das Spielgerät strich jedoch über die Latte. Wenig später ging es mit einer 2:0-Führung der Heimischen in die Kabinen.

Bauer macht den Deckel drauf

Die Kicker aus Gampern hatten die Siegerstraße erreicht und ließen sich davon nicht abbringen. Nach Wiederbeginn hatten die Hausherren Spiel und Gegner unter Kontrolle und ließen im zweiten Durchgang nichts anbrennen. Die Maurer-Elf bemührte sich vergeblich um den Anschlusstreffer und war am Beginn der Schlussviertelstunde endgültig geschlagen, als Daniel Bauer einen Corner von Fabio Oberndorfer einnickte. Damit hatten die Gamperner die Moral der Gäste gebrochen, brachten die 3:0-Führung sicher ins Ziel und durften sich über den fünften Saisonsieg freuen. Die Kicker aus Regau zogen klar den Kürzeren und mussten das Match zu zehnt beenden - der zur zweiten Halbzeit eingewechselte und im Finish verwarnte Tobias Trieb, sah in der Nachspielzeit nach einer Unsportlichkeit erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz.

Klaus Preiner, Trainer Union Gampern:

"Meine Mannschaft hat eine geschlossen starke Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert, wenngleich das Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen ist, zumal auch die Gäste die eine oder andere Chance vorgefunden haben. Mit diesem ungemein wichtigen Dreier haben wir Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle gefunden und wollen auch am kommenden Wochenende, im schweren Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Ebensee, punkten".

