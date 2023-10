TSV Timelkam mit wichtigen drei Punkten gegen Lenzing!

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 22:47

Der TSV Timelkam trifft in der 9. Runde der 2. Klasse Süd zu Hause auf den 6. Platzierten ATSV Lenzing. Die Hausherren haben letzte Woche 3:0 gegen Altmünster verloren. Die heutigen Gäste aus Lenzing teilten in der Partie mit der 1b des SK Kammer die Punkte und haben letzte Saison beide Duelle gegen Timelkam für sich entscheiden können. Dieses Mal behält Timelkam mit 2:1 die Oberhand.

Starke Anfangsphase von TImelkam

Der TSV startet gut in die Partie und verzeichnet früh Chancen. Bei einem Freistoß in den Anfangsminuten rettet noch die Querlatte, einige Minuten später war es aber dann soweit. Andreas Kuzniarski bringt Timelkam mit einer Standardsituation in Führung und stellt auf 1:0. Die Heimischen bleiben am Drücker und legen in der 17. Spielminute nach. Ein starker Ballgewinn im Mittelfeld, dann wird ein Ball in die Spitze durchgesteckt, wo Suljo Curic trocken zum 2:0 einschiebt. Nach gut 30 Minuten kippt die Partie dann etwas, weil Lenzing umstellt. Die Gäste sind von da an besser im Spiel, wirklich gefährliche Chancen sind aber keine dabei. So geht es mit einem zwei-Tore Vorsprung für Timelkam in die Pause.

Lenzing kommt nicht mehr ran

Die Gäste aus Lenzing kommen besser aus der Pause und setzen Timelkam unter Druck. Es dauert gut zehn Minuten bis die Hausherren wieder Kontrolle über das Spiel gewinnen, danach erspielen sie sich Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Es ist aber Lenzing, die das Tor machen. Die Gäste nutzen einen Eigenfehler von Timelkam aus Markus Bauer erzielt mit seinem neunten Saisontor den Anschlusstreffer. In der Schlussviertelstunde versucht Lenzing nochmal alles, den Ausgleich zu erzielen, aber sie werden nicht mehr zwingend. Der TSV fährt in der 84. Minute nochmal einen Konter über Stefan Trainer, der läuft alleine aufs Tor, vergibt aber die Entscheidung. Kurz vor Schluss sieht der Lenzinger Hannes Pachler für ein taktisches Foul noch die gelb-rote Karte. Am Ende bringen die Heimischen den Sieg über die Zeit und gewinnen mit 2:1.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Seifriedsberger, Trainer TSV Timelkam:

„Der Sieg freut mich ungemein für die Mannschaft, das hat sie sich verdient. Die Saison bisher haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Wir haben aber einige Partien verloren, obwohl wir nicht die schlechtere Mannschaft waren. Die drei Punkte heute sind aber nur etwas wert, wenn wir gegen Aurach nachlegen.“

