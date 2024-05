Vom Pech verfolgt: SV Bad Ischl 1b gibt 2:0 Führung gegen Union Gschwandt 1b aus der Hand

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:58

Schon seit einigen Wochen steckt der SV Bad Ischl 1b in der Krise – hat man als Tabellenschlusslicht der 2.Klasse Süd in der Frühjahrssaison lediglich einen Sieg einfahren können. Am 21. Spieltag bot sich gegen die Union Gschwandt 1b, welche als Fünftplatzierte im Klassement eine perfekte Rückrunde spielt, die Chance zum Befreiungsschlag, Schlussendlich konnte das Heimteam abermals nicht als Sieger vom Platz gehen – 2:3 der Endstand.

Knappe Halbzeitführung für die Heimischen

Den besseren Start in dieses Kräftemessen erwischten die Strübler-Schützlinge. In den ersten Minuten dieser Begegnung agierte man ungemein diszipliniert, aggressiv und mit der nötigen Geradlinigkeit im eigenen Spiel, um in weiterer Konsequenz erste Chancen zu kreieren. Die logische Folge: ein frühes 1:0. In der 6.Spielminute wusste sich Marvin Mattuzzi im Alleingang durch die ganze Gästeabwehr durchzutanken und schob trocken zum Führungstreffer ein. Nur wenige Zeit danach belohnten sich die Kaiserstädter ein weiteres Mal für ihre spielerische Dominanz. Verantwortlich hierfür: Matthias Jetschgo, welcher nach einem Freistoß komplett blank auf der zweiten Stange ans Spielgerät kam und zum hochverdienten 2:0 einnetzte (12.). Die Fünftplatzierten im Ranking ließen sich aber von diesem zweiten Streich der Hausherren nicht verunsichern und blieben fortan ihrem Spielplan treu. Man ließ das Leder gefällig in den eigenen Reihen zirkulieren und fand immer wieder das richtige Timing, um schnell im letzten Drittel aufzukreuzen. In der 24. Spielminute kamen die Gäste in Person von Kevin Wallmen per Distanzschuss zum Anschlusstreffer, welcher seiner Mannschaft damit wieder neues Leben einhauchte. Nach diesem Highlight entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe – Tore sollen bis zur Pause nicht mehr fallen.

Union Gschwandt 1b dreht die Partie mit zwei Toren

Die Charakteristik des Spiels änderte sich nach Seitenwechsel insofern, dass die Mannen von Coach Spindler enorm druckvoll aus der Kabine kamen und damit gleichsam den Beweis antraten, dass man an diesem Samstagmittag definitiv nicht als Verlierer vom Platz gehen wollte. Man war stets am Drücker und auch bemüht, die richtige Lücke in der Abwehr zu finden, um für mächtig Gefahr vor dem gegnerischen Gehäuse zu sorgen. Gleichzeitig agierte man sehr engagiert in der eigenen Defensivarbeit und ließ den Kontrahenten in dieser Phase des Spiels kaum vor das Tor kommen. In der 77. Minute konnte eine der vielen Möglichkeiten genutzt werden, als Dominik Tober nach Hereingabe perfekt bedient wurde und hiermit kurzerhand den Ausgangszustand dieser Begegnung wieder herstellte. Doch die Gäste wollten mehr und drückten in der Schlussphase der Partie auf den Siegestreffer. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Ischler, welche in der zweiten Hälfte einiges schuldig blieben, beinahe selbst das 3:2 machten, doch man ließ eine sehr gute Torchance ungenützt verstreichen. So verwerteten die Gäste in der 88. Spielminute einen Freistoß, den Bastian Grill mit großer Mithilfe des Heimtormanns im Tor unterbrachte und für den 2:3 Endstand sorgte.

Stimme zum Spiel:

Michael Hintenaus (Sektionsleiter Union Gschwandt 1b):

„Auf die beiden frühen Gegentore haben wir eine gute Antwort gegeben. In der zweiten Spielhälfte waren wir dann am Drücker.“

Der Beste: Kevin Wallmen (Union Gschwandt 1b)

