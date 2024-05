SK Polar Neukirchen/A. und SPG-Grünau / Pettenbach 1c teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:53

Nachdem man am letzten Spieltag der 2. Klasse Süd ein wahres Schützenfest feierte, ging die SPG-Grünau/Pettenbach 1c mit einer breiten Brust in das heutige Auswärtsspiel gegen den SK Polar Neukirchen/A. Doch auch die Hausherren befinden sich in einem beneidenswerten Flow und sind seit nicht weniger als fünf Partien ungeschlagen. Selbstredend wollte man heute diese Serie prolongieren. Schlussendlich konnte man dieses Ziel auch in die Tat umsetzen – 1:1 der Endstand.

Keine Tore in den ersten 45 Minuten

Bereits in der Anfangsphase deuteten die Gäste an, dass man vor dem besser klassierten Kontrahenten keinerlei Angst hatte und selbst aktiv den Ton angeben wollte. Die Pramhas-Schützlinge waren bemüht, sich Tormöglichkeiten zu kreieren, doch die meiste Zeit war im letzten vorderen Drittel Endstation. Die Zwölftplatzierten im Ranking ließen dahingehend die nötige Effizienz und Geradlinigkeit im eigenen Spiel nach vorne bis dato noch vermissen. Die Hausherren investierten aber auch unglaublich viel in diese Begegnung und kamen zu der einen oder anderen Torchance – bis zum Gang in die Kabinen wollte aber das Runde nicht mehr über die jeweilige Linie ins Eckige kullern – 0:0 der Pausenstand.

Beide Teams treffen nach Seitenwechsel

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes waren die Mannen von Coach Dervaderics das leicht überlegene, aggressivere und bessere Team und sie erkämpften sich nun die besseren Spielanteile. Mit bestechender Regelmäßigkeit konnte man den Gegner aus dem Almtal bravourös auskontern und kam so zu nennenswerten Chancen. In der 55. Minute wurde man für diese engagierte Leistung belohnt und traf zum 1:0 Führungstreffer. Verantwortlich hierfür: Michael Raphael Lüftinger, der infolge eines Eckballs nach einem „Gestochere“ im Zentrum ans Spielgerät kam und dieses in den Maschen versenkte. Dass die Gäste sich von jenem Nackenschlag so ganz und gar nicht vom eigenen Plan abtreiben ließen, stellten sie dann auf eindrucksvolle Manier unter Beweis, als man durch einen Eckball in der 77. Spielminute wieder zurück ins Spiel fand und damit das Ergebnis erneut egalisierte. Ben Zehetner konnte sich in die Torschützenliste eintragen. In der Folge war es ein rassiges, ausgeglichenes Match auf Messers Schneide, in dem beide Offensivlager noch einige Möglichkeiten hatten, um diese Partie für sich zu entscheiden. Doch beide Goalies hielten ihrem Team mit starken Paraden den Punkt fest und so blieb es schlussendlich beim 1:1 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Christian Pramhas (Trainer, SPG-Grünau / Pettenbach 1c):

„Ein sehr starkes Spiel von beiden Mannschaften. Es war eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. In der ersten Hälfte waren wir stärker, konnten aber die Chancen nicht nutzen. Nach Seitenwechsel konterten sie uns teilweise sehr schnell und gut aus.“

