Knapper 3:2-Erfolg für Zell am Moos gegen Lenzing

Details Sonntag, 05. September 2021 14:57

Die Union Raiffeisen Zell am Moos und der ATSV Lenzing Modal lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. 50 Zuseher sahen fünf Tore in der Irrseearena Zell am Moos.

Alexander Schindlauer brachte der Union Raiffeisen Zell am Moos gegen ATSV Lenzing Modal nach 13 Minuten die 1:0-Führung. Benjamin Richardt nutzte die Chance für den ATSV Lenzing Modal und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:1 in das Netz. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten 1:1-Stand in die Kabine.



Drei Tore folgen



Es sollte noch eine torreiche zweite Spielhälfte folgen: Für das 2:1 der Union Raiffeisen Zell am Moos zeichnete David Schwaighofer verantwortlich (50.). Das 3:1 der Heimmannschaft stellte Nikola Krstic sicher (70.). Nik Kadrijaj verkürzte für den ATSV Lenzing Modal später in der 81. Minute auf 2:3. Schließlich sprang für die Union Raiffeisen Zell am Moos gegen den ATSV Lenzing ein Dreier heraus.





Beim ATSV Lenzing Modal präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Die Lenzinger beefinden sich aktuell mit sechs Punkten und einem 15:10-Torverhältnis auf dem achten Platz.

Die Union Raiffeisen Zell am Moos verbesserte sich mit sechs Punkten und einem 8:8-Torverhältnis auf den siebten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Zell am Moos zur Union Oberwang, zeitgleich empfängt der ATSV Lenzing Modal den SV Bad Ischl 1b.

2. Klasse Süd: Union Raiffeisen Zell am Moos – ATSV Lenzing Modal, 3:2 (1:1)

13 Alexander Schindlauer 1:0

30 Benjamin Richardt 1:1

50 David Schwaighofer 2:1

70 Nikola Krstic 3:1

81 Nik Kadrijaj 3:2

