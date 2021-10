Mondsee Juniors entführen drei Punkte aus Zell/Moos mit 2:1-Sieg

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 22:32

Ein Tor machte den Unterschied – die Union Mondsee Juniors siegten mit 2:1 gegen die Union Raiffeisen Zell am Moos. Bei diesem Auswärtssieg der Mondseer Juniors waren am Samstag 130 Zuseher in der Irrseearena anwesend.

Schon kurz nach dem Spielanpfiff durch Referee Erich Zenz lagen die Gäste aus Mondsee bereits in Front: Golem Shabani markierte in der vierten Minute die Führung. Bereits in der elften Minute erhöhten die Union Mondsee Juniors den Vorsprung auf 2:0. Mit diesem Spielstand schickte der Unparteiische beide Teams in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Haberl verkürzt



Nach der Spielpause erzielte Julian Haberl in der 66. Minute das 1:2 für die Union Raiffeisen Zell/Moos. Die Mondseer Juniors konnten in der 88. Minute noch mit einer Torchance aufwarten, trafen bei diesem Torschuss allerdings nur die Latte. Es blieb bei Spielabpfiff somit beim 2:1 für die Mondseer Gäste.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt die Union Raiffeisen Zell am Moos den neunten Platz in der Tabelle ein. Der Gastgeber verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Union Zell/Moos ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Die drei Punkte brachten die Union Mondsee Juniors in der Tabelle voran. Die Mondsee Juniors liegen nun auf Rang vier. Der Angriff der Union Mondsee Juniors wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 23-mal zu. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Mondsee Juniors. Die Mondsee Juniors befinden sich auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am kommenden Samstag trifft Zell/Moos auf den SV Promot Roitham, die Union Mondsee Juniors spielen am selben Tag gegen den SV Bad Ischl 1b.

2. Klasse Süd: Union Raiffeisen Zell am Moos – Union Mondsee Juniors, 1:2 (0:2)

4 Golem Shabani 0:1

11 Fabio Foedinger 0:2

66 Julian Haberl 1:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!