Gampern gut in Form - 4:2 bei Aurach

Details Montag, 09. Mai 2022 15:25

Erfolgreich brachte die Union Gampern den Auswärtstermin beim SV JARAFLEX Aurach über die Bühne und gewann das Match mit 4:2. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Ein Doppelpack brachte Union Gampern in eine komfortable Position: Rudolf Kroiss war gleich zweimal zur Stelle (7./16.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Simon Premm legte in der 54. Minute zum 3:0 für die Union Gampern nach. In der 58. Minute brachte der SV JARAFLEX Aurach das Netz zum Zappeln. Den Vorsprung von Gampern ließ Premm in der 69. Minute anwachsen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der SV JARAFLEX Aurach für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende nahm die Union Gampern beim Gastgeber einen Auswärtssieg mit.

Der SV JARAFLEX Aurach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt der SV JARAFLEX Aurach mit 19 Punkten den elften Tabellenplatz. In der Verteidigung des SV Aurach stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich der SV JARAFLEX Aurach schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Seit vier Spielen wartet der SV JARAFLEX Aurach schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Trotz des Sieges bleibt Union Gampern auf Platz fünf. Neun Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich die Union Gampern in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nächster Prüfstein für den SV JARAFLEX Aurach ist der SV St. Wolfgang/Rußbach auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Union Gampern misst sich zur selben Zeit mit der ASKÖ Pinsdorf.

2. Klasse Süd: SV JARAFLEX Aurach – Union Gampern, 2:4 (0:2)

92 David Uebleis 2:4

69 Simon Premm 1:4

58 David Uebleis 1:3

54 Simon Premm 0:3

16 Rudolf Kroiss 0:2

7 Rudolf Kroiss 0:1