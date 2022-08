Perfekter Saisonstart! Union Zell/Moos feiert zweiten Sieg

Details Donnerstag, 25. August 2022 15:29

Aufgrund der Regenfälle bzw. schlechten Platzverhältnisse konnte am vergangenen Samstag die Begegnung zwischen dem SV Zebau Bad Ischl 1b und der Union Raiffeisen Zell/Moos nicht ausgetragen werden. Am Mittwochabend war es dann aber so weit, konnte im ÖKÖ-BOX-Stadion der zweite Spieltag der 2. Klasse Süd abgeschlossen werden. Das zweite Team des OÖ-Ligisten landete in der vergangenen Saison nur am vorletzten Platz, kam auch in der neuen Spielzeit bislang nicht in die Gänge und kassierte nach einer 0:3-Auftaktpleite in Pinsdorf eine 0:2-Heimniederlage. Während die Kaisersädter noch auf den erst Punkt und ersten Treffer warten, lachen die Zeller von der Tabellenspitze. Nach einer schwachen Rückrunde und enttäuschenden letzten Saison fuhren die Mannen von Trainer Marcel Lettner nach einem 7:1-Kantersieg gegen den TSV Timelkam im Nachtrag den nächsten "Dreier" ein.

Bad Ischler Aluminiumtreffer

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Laimer bekamen die Zuschauer eine über weite Strecken ausgeglichene Partie zu sehen. Die Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, hüben wie drüben konnten aber keine klaren Chancen kreiert werden. Die Teams neutralsieriten sich in Halbzeit eins weitgehend, kurz vor der Pause hatte die Heimelf von Coach Manfred Strübler aber die Führung vor Augen. Nach einem Freistoß klatschte der Ball jedoch an die Latte, wenig später ging es torlos in die Kabinen.

Grabner bringt Gäste auf die Siegerstraße

Nach Wiederbeginn verzeichnete die Union den besseren Start und fand im zweiten Durchgang Zugriff auf die Partie. Die Lettner-Elf machte nun Dampf und bestimmte das Geschehen, mehr als eine Cornerserie sprang für die Gäste zunächst aber nicht heraus. Mitte der zweiten Halbzeit erreichten die Zeller die Siegerstraße, als Christoph Grabner mit einer weiten Freistoßflanke in Szene gesetzt wurde und der 25-Jährige, der seit sieben Jahren das Union-Trikot trägt, aus der Drehung erfolgreich war. Mit der Führung im Rücken hatten die Gäste Spiel und Gegner im Griff und ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen.

Sagir macht Deckel drauf

In Minute 82 machte der Ligaprimus den Deckel drauf, als Rene Putz, Neuerwerbung aus Oberwang, eine Ecke ausführte und Emrah Sagir mit dem Kopf zur Stelle war. Am Ende hätte das Ergebnis deutlicher ausfallen können, als Markus Putz, der im Sommer ebenfalls von Oberwang nach Zell gewechselt war, am Fünfer gut postiert war, der Abschluss des Neuzugangs fiel aber zu schwach aus, sodass SV-Schlussmann Christian Gamsjäger keine Mühe hatte, das Spielgerät zu sichern.

Marcel Lettner, Trainer Union Zell/Moos:

"Aufgrund der Umstellung auf ein Spiel unter Woche, haben wir uns lange Zeit sehr schwer getan. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns dann erheblich steigern, waren nach der Pause die klar bessere Mannschaft und haben am Ende verdient gewonnen. Wir freuen uns über den tollen Saisonstart und die eroberte Tabellenführung und können das bevorstehende spielfreie Wochenende genießen".