3:3! Torreiche Punkteteilung bei Flutlicht-Premiere in Gampern

Details Samstag, 03. September 2022 13:40

Zum Auftakt des vierten Spieltages der 2. Klasse Süd empfing die Union Gampern die Union Raika Regau zur Flutlicht-Premiere und wollte fünf Tage nach dem ersten Saisonsieg, in Grünau, einen "Dreier" nachlegen. Aber auch die Gäste hatten sich nach sechs Pleiten in Serie viel vorgenommen und hofften auf den Befreiungsschlag. Am Freitagabend konnten beide Teams ihr Vorhaben nicht realisieren, wurden nach turbulenten Schlussminuten mit einem 3:3-Unentschieden torreich die Punkte geteilt.

Kapitän bringt Hausherren entgegen dem Spielverlauf in Führung

Vor rund 250 Besuchern bestimmte die Gästeelf von Neo-Trainer Marko Matijevic zunächst das Geschehen und war in der Anfangsphase das bessere Team, die Regauer verabsäumten es jedoch, in Führung zu gehen. Entgegen dem Spielverlauf eröffneten die Hausherren in Minute zwölf den Torreigen, als Kapitän Simon Premm aus rund 20 Metern abzog und mit einem Flachschuss ins rechte Eck erfolgreich war. Mit der Führung im Rücken erarbeiteten sich die Mannen von Coach Joseph Gilhofer ein Übergewicht und hätten ein Tor nachlegen können. Doch während Julian Zieher den Ball aus aussichtsreicher Position neben den Regauer Kasten setzte, machte Gästegoalie Filip Brkic einen exzellenten Premm-Freistoß unschädlich. Als es bereits nach einer knappen Gamperner Pausenführung aussah, durften sich die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit über den Ausgleich freuen - Lukas Trieb fixierte nach einem Gestochere den 1:1-Pausenstand.

Halbzeit zwei mit turbulentem Beginn und spannendem Ende

Kaum hatte Schiedsrichter Kranabitl das Spiel wieder angepfiffen, hatte die Gilhofer-Elf die Nase erneut vorne - Benjamin Premm, Bruder des Kapitäns, schloss einen gelungenen Gamperner Spielzug erfolgreich ab. Über die zweite Führung an diesem Abend durften sich die Heimischen aber nur kurz freuen. Die Gilhofer-Elf kam in dieser Phase nicht in die Zweikämpfe, Christoph Spiessberger wusste dies zu nutzen und stellte auf 2:2. Danach stand das Spiel auf Messrs Schneide. Nach rund 70 Minuten erarbeiteten sich die Hausherren eine optische Überlegenheit und waren in der Schlussphase dem Sieg vermeintlich näher. Doch in der Nachspielzeit kippte das Match, als die Regauer einen Konter fuhren und Trieb sich zum zweiten Mal als Torschütze feiern lassen konnte. Die Matijevic-Elf hatte das Ende der Durststrecke vor Augen, ehe in Minute 94 am Sportplatz noch einmal Jubel aufbrandete. Nach einer weiten Freistoßflanke von David Prommegger gab Benjamin Premm dem Ball die entscheidende Richtungsänderung und sorgte mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend für den 3:3-Endstand.

Johann Stockinger, Sektionsleiter Union Gampern:

"Nach dem Sieg in Grünau hätten wir uns bei der Flutlicht-Premiere drei weitere Punkte erhofft. Die wären auch möglich gewesen, haben aber eine Führung zwei Mal aus der Hand gegeben. Am Ende mussten wir sogar froh sein, zumindest einen Punkt eingefahren zu haben. Auch wenn es zum erhofften Sieg nicht gereicht hat und unserer Mannschaft derzeit die Leichtigkeit fehlt, haben die Spieler tolle Moral bewiesen, zudem ist auch die Kameradschaft ausgezeichnet".