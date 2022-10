Trainereffekt! Union Regau findet unter Neo-Coach mit Kantersieg aus der Krise

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 16:05

In der neunten Runde der 2. Klasse Süd empfing die Union Raika Regau die Union Raiffeisen Zell/Moos zum Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Achtplatzierten. Nach einer langen Durststrecke und dem letztwöchigen 1:6-Debakel in Pinsdorf wurde in Regau die Reißleine gezogen, trennte sich der Nachzügler von Coach Marko Matijevic, der das Zepter erst im Sommer übernommen hatte. Nach acht Pleiten in den letzten neun Partien spielte am Samstagnachmittag der vielzitierte Trainereffekt eine Rolle, fand die Union unter dem neuen Übungsleiter, Mario Blaha, mit einem 5:1-Kantersieg eindrucksvoll aus der Krise und fuhr den ersten "Dreier" seit 22. Mai ein. Die Lettner-Elf hingegen geriet böse unter die Räder und musste nach der zweiten Niederlage in Folge die Heimreise antreten.

Nachzügler mit komfortabler 3:0-Führung

Nach dem Trainerwechsel zeigte der Nachzügler eine ganz andere Körpersprache als in den vergangenen Wochen, präsentierte sich von seiner besten Seite und ging aggressiv und engagiert ans Werk. Nachdem die Hausherren durch Matej Andrijevic und David Dallinger die ersten Chancen nicht nutzen konnten, starteten die kampfstarken und überaus präsenten Regauer in Minute 25 den Torreigen. Lukas Trieb setzte sich auf der linken Seite energisch durch und schloss die feine Einzelleistung erfolgreich ab. Mit der Führung im Rücken setzte die Union nach und stellte kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Zunächst stellte Dallinger nach Vorarbeit von Andrijevic auf 2:0. Vier Minuten später verletzte sich ein Zeller Akteur bei einer Aktion, der Ball wurde aber nicht ins Aus gekickt. Da das Spiel nicht unterbrochen wurde, schnappte sich Daniel Blaha, Sohn des neuen Trainers, die Kugel und fixierte den 3:0-Halbzeitstand.

Blaha-Elf legt zwei Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hamminger ließen die Heimischen nichts anbrennen und hatten auch im zweiten Durchgang Spiel und Gegner gut im Griff. Obwohl die Gästeelf von Coach Marcel Lettner nicht aufsteckte, im Mittelfeld zu gefallen wusste und immer dann gefährlich wurde, wenn Rene Putz seine Beine im Spiel hatte, ließen sich die Regauer die Butter nicht vom Brot nehmen und legten Mitte der zweiten Halbzeit ein Tor nach - wieder war es Trieb, der mit einem Heber auf 4:0 stellte. In den Schlussminuten bekamen die Zuschauer zwei weitere Treffer serviert. Zunächst schob Andrijevic nach einem Pass in die Tiefe den Ball an Gästegoalie Robert Niederbruckner vorbei. 120 Sekunden später durften sich die geschlagenen Zeller zumindest über den Ehrentreffer freuen, den Patrick Lehner erzielte.

Mario Blaha, Trainer Union Regau:

"Nach Trennung von Marko Matijevic war die Mannschafft in der Pflicht und hat nach dem Debakel in Pinsdorf die richtige Antwort gegeben. Die Spieler haben sich ganz anders präsentiert als in den vergangenen Wochen und mit Teamgeist einen überzeugenden Sieg gefeiert. Nach den vielen Abgängen im Sommer war es nicht einfach, hat der Umbruch Probleme bereitet. Am nächsten Sonntag erwartet uns in Oberwang eine ungemein schwierige Aufgabe, mit dem frischgetankten Selbstvertrauen werden wir aber auch gegen einen Aufstiegsaspiranten versuchen, zu punkten".