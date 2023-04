Dreizehn Tore nach Rückstand! Union Zell/Moos fertigt ATSV Timelkam ab

Details Montag, 17. April 2023 17:43

Der ATSV Timelkam präsentierte sich gegen die Union Zell/Moos in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 1:13. Damit wurde Zell/Moos der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel fand noch nach umkämpften 90 Minuten mit Timelkam einen knappen 3:2-Sieger.

Glasklare Angelegenheit nach frühem Gegentreffer

Mohamad Abu Tapshe brachte dem Tabellenletzten nach 20 Minuten die 1:0-Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Patrick Rindberger bereits wenig später besorgte (25.). Bernhard Zach ließ sich kurz darauf in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für die Union Raiffeisen Zell am Moos. Rindberger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße (31.). Mit dem folgenden 4:1 von Emrah Sagir für die Union Zell/Moos war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). In Durchgang eins war der ATSV Timelkam komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand - Rindberger (38.) und Schwöller brachten den Spielstand schon vor dem Seitenwechsel in schwindelerregende Höhen. In der 49. Minute legte Rene Putz zum 7:1 zugunsten von Zell/Moos nach. Das 8:1 für die Gastgeber stellte wiederum Zach sicher. In der 50. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nachdem Rindberger wohlbesonnen seinen Viererpack schnürte (54.), komplettierte nach einem Leopardi-Treffer (72.) auch Johannes Schwöller seinen Hattrick (82./84.). Maximilian Pointinger stellte schließlich in der 86. Minute den 13:1-Sieg für Zell/Moos sicher. Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von Timelkam am Boden liegen. Die Union Raiffeisen Zell am Moos fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

Zahlen und Fakten

Die Union Zell/Moos klettert nach diesem Spiel auf den vierten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Zell/Moos stets gesorgt, mehr Tore als die Union Raiffeisen Zell am Moos (55) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Süd. Die Saison der Union Zell/Moos verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Zell/Moos nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. Die Union Raiffeisen Zell am Moos erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nach der klaren Pleite gegen die Union Zell/Moos steht der ATSV Timelkam mit dem Rücken zur Wand. 20:71 – das Torverhältnis von Timelkam spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Der ATSV Timelkam wartet schon seit zwölf Spielen auf einen Sieg.

Nach der klaren Niederlage gegen Zell/Moos ist Timelkam weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Süd.

Am kommenden Sonntag trifft die Union Raiffeisen Zell am Moos auf die Union Oberwang, der ATSV Timelkam spielt am selben Tag gegen den SK Polar Neukirchen/A.

2. Klasse Süd: Union Raiffeisen Zell am Moos – ATSV Timelkam, 13:1 (6:1)

86 Maximilian Pointinger 13:1

84 Johannes Schwöller 12:1

82 Johannes Schwöller 11:1

72 Sebastian Leopardi 10:1

54 Patrick Rindberger 9:1

50 Bernhard Zach 8:1

49 Rene Putz 7:1

41 Johannes Schwöller 6:1

38 Patrick Rindberger 5:1

34 Emrah Sagir 4:1

31 Patrick Rindberger 3:1

28 Bernhard Zach 2:1

25 Patrick Rindberger 1:1

20 Mohamad Abu Tapshe 0:1

