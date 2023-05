Vierter Sieg am Stück! Union Gampern schnuppert am oberen Tabellendrittel

Details Samstag, 29. April 2023 14:12

Zum Auftakt des 20. Spieltages der 2. Klasse Süd stand das Kräftemessen zwischen der Union Gampern und dem SK Polar Neukirchen/Altmünster auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Neuntplatzierten trafen zwei Mannschaften aus dem Niemandsland aufeinander. Fünf Tage nach dem ersten Sieg im Frühjahr, beim ATSV Timelkam, wollte die Gästeelf von Coach Donat Dervaderics erneut punkten, nach einer 1:4-Heimpleite im Hinspiel zog der SK aber auch am Freitagabend den Kürzeren, musste sich mit 1:2 geschlagen geben und im fünften Rrückrundenspiel die bereits vierte Niederlage einstecken. Die Gamperner hingegen präsentieren sich seit geraumer Zeit in guter Form und schnuppern nach dem vierten Sieg in Serie am oberen Drittel der Tabelle.

Fuchs und Premm bringen Preiner-Elf auf die Siegerstraße

Bei strömendem Regen hatten beide Mannschaften mit dem tiefen Boden zu kämpfen. Die Heimelf von Neo-Trainer Klaus Preiner, der seit Winter die Verantwortung trägt, konnte ihrer Favoritenrolle zunächst nicht gerecht werden, mit zunehmender Spieldauer nahm die Union aber das Heft in die Hand. Die Gamperner taten sich schwer, klare Chancen zu kreieren, nach 20 Minuten hatten die heimischen Fans aber Grund zur Freude, als Valentin Fuchs einen gelungenen Spielzug - nach Vorarbeit von Simon Premm - erfolgreich abschloss. Zehn Minuten später zappelte der Ball abermals in den Maschen - nachdem Fuchs aus kurzer Distanz an Gästegoalie Baldur Kostersitz gescheitert war, musste Premm das Leder nur noch über die Linie drücken. Die Preiner-Elf hätte den Sack schon vor der Pause zumachen können, die Union ließ die eine oder andere Einschussgelegenheit aber ungenutzt.

Strittiger Elfmeter haucht Spiel Spannung ein

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kristic bekamen die Zuschauer zunächst eine ereignisarme zweite Halbzeit zu sehen, plätscherte das Spiel ohne nennenswerten Höhepunkten dahin. Nach einer Stunde, Aufregung am Sportplatz, als der Unparteiische nach einem vermeintlichen Foul im Union-Strafraum auf den Punkt zeigte und der 37-jährige Ungar Mark Hernady, der seit über einem Jahr das SK-Trikot trägt, den strittigen Elfmeter verwandelte. Die Heimischen verloren kurz den Faden, bekamen das Geschehen dann aber wieder unter Kontrolle. In Minute 70 konnte Roman Voglhuber nach einem feinen Zuspiel von Moritz Stockinger nur regelwidrig gestoppt werden - den daraus resultierenden Freistoß setzte Premm in die Mauer. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, die Union ließ sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen, brachte die knappe Führung ohne Probleme über die Zeit und durfte sich über den vierten "Dreier" in Folge freuen.

Johann Stockinger, Sektionsleiter Union Gampern:

"Auch wenn das Ergebnis am Ende knapp ausgefallen ist, konnten wir einen verdienten Sieg feiern und die gute Serie fortsetzen. Wir wollen uns auch in den kommenden Wochen ordentlich präsentieren und eine starke Rückrunde spielen, um mit einer breiten Brust in die nächste Saison gehen zu können".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei