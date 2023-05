Siebenter Sieg in Serie! Nach 8:0-Schützenfest lacht Union Gampern von der Spitze der Frühjahrs-Tabelle

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 13:04

In der 2. Klasse Süd wurde der 23. Spieltag bereits am Mittwochabend mit der Begegnung zwischen der Union Gampern und dem SV Zebau Bad Ischl 1b eingeläutet. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenelften stand ein ungleiches Duell auf dem Programm. Denn die Heimelf von Neo-Trainer Klaus Preiner eilte in den vergangenen Wochen von Sieg zu Sieg und ist aktuell die "Mannschaft der Stunde". Die formstarken Gamperner wurden ihrer Favoritenrolle mit einem beeindruckenden 8:0-Schützenfest gerecht und lachen nach dem siebenten "Dreier" in Serie vorerst von der Spitze der Frühjahrs-Tabelle, zudem ist die Union seit bereits 299 Minuten ohne Gegentor. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel geriet die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten böse unter die Räder und musste in der neunten Rückrundenpartie die bereits siebente Niederlage einstecken.

Union-Kapitän mit lupenreinem Hattrick

Früh nahm für den Außenseiter das Unheil seinen Lauf. Der Union-Kaptiän machte in der Anfangsphase den Unterschied und sorgte mit einem Doppelpack binnen vier Minuten für klare Verhältnisse. Mitte der ersten Halbzeit durfte sich Simon Premm sogar zu einem lupenreinen Hattrick beglückwünschen lassen, als das 26-jährige Eigengewächs einen Corner von Sebastian Oberndorfer einnickte und mit seinem bereits 27. Saisontreffer - gemeinsam mit Oberwangs Simon Loindl - zumn Top-Torjäger der Liga avancierte. Kurz danach stellte auch Michael Fürthauer seine Qualitäten unter Beweis, der 31-Jährige traf binnen 120 Sekunden zwei Mal ins Schwarze und besiegelte den 5:0-Pausenstand.

Kroiss krönt Comeback mit zwei Toren

Obwohl die Messe längst gelesen war, setzte die Peiner-Elf nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Angleitner entschlossen nach und ließ nicht locker. In Durchgang zwei waren keine zehn Minuten gespielt, als Oberndorfer das halbe Dutzend vollmachte - der 18-Jährige führte auf der rechten Seite einen Freistoß aus und versenkte die Kugel im langen Kreuzeck. Zehn Minuten später brandete am Sportplatz Jubel auf, als Rudolf Kroiss für Moritz Schallmeiner ins Spiel kam und nach einem Kreuzbandriss sein Comeback feierte. Dass Gamperns Torjäger in der langen Verletzungspause nichts verlernt hat, stellte Kroiss zehn Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Treffer zum 7:0 unter Beweis. Beim Union-Schützenfest setzte der 30-Jährige in Minute 88 auch den Schlusspunkt, als der pfeilschnelle Kroiss Gästegoalie Ilyas Gund zum achten Mal an diesem Abend das Nachsehen gab.

Andreas Premm, Sportlicher Leiter Union Gampern:

"Wir konnten die tolle Siegesserie mit einem beeindruckenden Schützenfest fortsetzen und freuen uns über den Sprung an die Spitze der Frühjahrs-Tabelle. Auch wenn mit dem eroberten vierten Platz in dieser Saison das Ende der Fahnenstange erreicht ist, wollen wir uns auch in den restlichen Spielen ordentliche präsentieren und den Schwung in die nächste Meisterschaft mitnehmen. Das Trainer-Team leistet ausgezeichnete Arbeit, zudem entwickeln sich die jungen Spieler prächtig".

