Schlusslicht entführt Punkt aus Bad Ischl

Details Sonntag, 04. Juni 2023 17:47

In der vorletzten Runde der 2. Klasse Süd stand das Kräftemessen zwischen dem SV Zebau Bad Ischl 1b und dem ATSV Timelkam auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Elftplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle trafen die schwächsten Frühjahrs-Mannschaften der Liga aufeinander. Zudem gingen die Teams mit schweren Rucksäcken in die Partie. Während die zweite Mannschaft aus der Kaiserstadt auf eigener Anlage seit 26. Mai 2022 vergeblich auf einen "Dreier" wartet, ist der Tabellenletzte in der Fremde seit bereits 24. April 2022 sieglos. Die negativen Serien konnten hüben wie drüben auch am Samstagnachmittag nicht beendet werden, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt. Das 1b-Team konnte auch das 13. Heimspiel in Folge nicht erfolgreich gestalten, der Nachzügler nach acht Pleiten in Serie in der Tabelle aber zumindest wieder anschreiben.

Hausherren mit früher Führung - Nachzügler gleicht aus

Die Heimelf von Trainer Manfred Strübler verzeichnete im ÖKO-BOX Stadion den besseren Start und hatte nach zehn Minuten die Nase vorne. Nach einem Bad Ischler Angriff über die rechte Seite konnte Gästegoalie Jeremy Schumacher einen Schuss parieren, ehe Matthias Jetschgo im zweiten Versuch die Kugel versenkte. Nach dem verschlafenen Beinn gab der Nachzügler darauf nur fünf Minuten später die passende Antwort. Nach einer weiten Freistoßflanke von Christoph Hartenthaler rutschte 1b-Schlussmann Ilyas Gund der Ball aus den Händen, Mohamad Tapshe nahm dieses Geschenk dankend an und stellte per Abstauber auf 1:1. In der Folge entwickelte sich ein flottes Match. Es ging munter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten, den Weg ins Tor wollte das Spielgerät bis zur Pause aber nicht mehr finden.

Offenes Match auch in Halbzeit zwei

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Milovanovic hatte die Gästeelf von Trainer Kustrim Dauti, der im Sommer das Zepter Neo-Coach Günther Sammer überreichen wird, mehr vom Spiel. Die Timelkamer verzeichneten im zweiten Durchgang zunächst mehr Ballbesitz und kreierten auch Chancen. Während Ilirjan Pepaj das Leder aus aussichtsreicher Position über den Kasten knallte, strich ein Schuss von Kapitän Qendrim Kabashi am Bad Ischler Gehäuse vorbei. Mit zunehmender Spieldauer bekamen die Zuschauer eine ausgeglichene und offene Partie zu sehen. In der Schlussphase kamen auch die Hausherren zu Chancen, der entscheidende Treffer wollte hüben wie drüben aber nicht fallen. Im bis zum Schluss spannenden Match änderte sich nichts am Ergebnis, wurden mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt.

Kustrim Dauti, Sektionsleiter und Trainer ATSV Timelkam:

"Auch wenn es zum Sieg einmal mehr nicht gereicht hat, haben wir mit diesem Unentschieden ein Lebenszeichen gegeben, sind mit dem einen Punkt nicht unzufrieden und konnten nach einer Pleitenserie in der Tabelle endlich wieder anschreiben. Auch wenn wir die Saison, im Heimspiel gegen Regau, mit einem positiven Ergebnis beenden wollen, sind wir aktuell intensiv mit der Personalplanung beschäftigt. So steht bereits fest, dass Günther Sammer die Mannschaft im Sommer übernehmen wird. Zudem halten wir Ausschau nach neuen Spielern. Nachdem wir in den letzten Saisonen jeweils das Ende der Tabelle zieren mussten, sind wir bemüht, die Rote Latene ehestmöglich loszuwerden".

