SPG Grünau/Pettenbach beendet Partie zu Neunt! Punkteteilung in Timelkam

Details Sonntag, 27. August 2023 20:50

Nach dem vorletzten Platz in der abgelaufenen Saison in der 2. Klasse Süd soll es mit der Spielgemeinschaft in den nunmehr drei Kampfmannschaften diese Spielzeit erfolgreicher werden für die SPG Grünau/Pettenbach 1c. Nach einem 4:2 Auftaktsieg gegen die 1b von Kammer geht es in Runde 2 zum TSV Timelkam, die letzte Woche 1:3 bei Bad Ischl 1b gewonnen haben. In der zweiten Runde trennen sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1.

Gäste gehen früh in Führung

Vor rund 100 Zusehern treffen in Timelkam zwei Mannschaften aufeinander, die jeweils mit einem Sieg in die Saison gestartet sind. Die Gäste kommen besser ins Spiel und dürfen bereits in der 8. Minute den Führungstreffer bejubeln. Nachdem sich Grünau mit einem schnellen Angriff über einige Stationen ins letzte Drittel kombiniert, pariert der Heim-Torhüter noch den ersten Versuch. Beim Nachschuss von Umut Sevinc muss er sich dann jedoch geschlagen geben. In der FoIge geht die Partie hin und her. Beide Mannschaften finden Chancen vor und Timelkam kommt immer besser in die Begegnung. Zwei Mal kann sich Fritz Pimminger im Gäste-Tor auszeichnen, einmal scheitert Timelkam an der Stange.

Grünau verschießt Elfmeter, Timelkam gleicht aus

Kurz nach der Halbzeitpause vergeben die Gäste die Chance auf eine mögliche Vorentscheidung, als sie einen Elfmeter nicht verwerten können. Mit Fortdauer wird die Partie zweikampfbetonter und härter. Timelkam bekommt immer mehr Zugriff und in der Schlussphase beweist Coach Jürgen Seifriedsberger mit seiner Einwechslung ein glückliches Händchen. Nur kurze Zeit nach seiner Einwechslung erzielt Andreas Fellner den verdienten Ausgleich in der 84. Minute. In der Schlussphase spielen sich dann am Sportplatz noch unschöne Szenen ab. Der Torschütze zum 1:0 Umut Sevinc kassiert für eine unnötige Aktion die gelb-rote Karte. Im Anschluss kommt es zur Rudelbildung und der junge Grünauer Furkan Can Üner sieht noch glatt Rot.

Stimme zum Spiel:

Christian Pramhas, Trainer SPG Grünau/Pettenbach 1c:“Es war eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften starke Phasen gehabt haben. In der zweiten Halbzeit war es dann doch ein sehr hitziges Spiel, da hätten beide Teams mehr gelbe Karten verdient gehabt. Wenn du den Elfmeter machst, schaut die Partie anders aus, so sind wir froh mit über Punkt.“

