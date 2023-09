Makelloser SV Ebensee festigt Tabellenführung mit drittem Sieg in Folge

Details Freitag, 01. September 2023 19:41

Zum Auftakt der dritten Runde der 2. Klasse Süd waren in der Begegnung zwischen dem SV Zebau Bad Ischl 1b und dem SV Daxner Immobilien Ebensee waren die Rollen klar verteilt. Während die zweite Mannschaft des OÖ-Ligsten in den beiden bisherigen Spielen leer ausgegangen 1ar (1:3 gegen Timelkam und 0:3 in Regau) und zudem auf eigener Anlage seit bereits 26. Mai 2022 sieglos ist, kamen die Ebenseer nach dem bitteren Abstieg aus der 1. Klasse einen Stock tiefer mit zwei Siegen (4:1 in Pinsdorf und 3:0 gegen Neukirchen) exzellent aus den Startblöcken. Am Freitagnachmittag setzten die Mannen von Trainer Max Friedmann mit einem 2.0-Erfolg ihren guten Lauf fort und festigten die Tabellenführung. Die Kaiserstädter hingegen konnten im 15. Heimspiel in Folge keinen "Dreier" einfahren und mussten in diesem Zeitaum die elfte Niederlage einstecken.

Spielbestimmender Absteiger mit verdienter 2:0-Führung

Obwohl die jungen Hausherren - unter der Führung von Routinier David Svarovsky - von Beginn an gut dagegenhielten, bestimmte der Absteiger vor rund 150 Besuchern in Halbzeit eins über weite Strecken das Geschehen. Der SVE verzeichnete wesentlich mehr Ballbesitz und hatte nach 20 Minuten die Nase vorne, als David Rahberger nach einer Ecke goldrichtig stand und der Kapitän auf 0:1 stellte. Mit der Führung im Rückung kreierten die Gäste die eine oder andere Chance. Bei einem gut vorgetragenen Angriff kam Nico Mayer in aussichtsreicher Position nicht an einem Verteidiger vorbei. Wenige Minuten später wurde ein Schuss von Thomas Holzinger geblockt. Den daraus resultierenden Corner, den Christoph Promberger ausführte, nickte Thomas Pospichal zum 0:2-Pausenstand ein.

1b-Team kann gute Chancen nicht nutzen - SVE-Keeper Prohaska hält Führung bzw. Sieg der Gäste fest

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Staudinger bekamen die Zuschauer im ÖKO-BOX Stadion ein anderes Bild zu sehen. Der Absteiger war im zweiten Durchgang zu passiv und fand nach der Pause keinen Zugriff. In Minute 55 freuten sich die heimischen Fans über den vermeintlichen Anschlusstreffer, als Marvin Mattuzzi zunächst am bärenstarken Gästegoalie Michael Prohaska scheiterte, beim zweiten Versuch der Ball aber in den Maschen zappelte - der Unparteiische erkannte bei dieser Aktion jedoch ein Stürmerfoul und annullierte das Tor. Mitte der zweiten Halbzeit, die nächste Top-Chance für die Kaiserstädter, im Duell mit einem Angreifer ging aber der Ebenseer Keeper als Sieger hervor. Nach 80 Minuten scheiterte die Heimelf von Coach Manfred Strübler abermals am Ebenseer Torwart, als Prohaska nach einem Schuss das Leder gerade noch an die Stange lenkte. Kurz danach hätte Gökhan Sengül - gegen seinen Stammverein - den Sack zumachen können, Bad Ischl-Schlussmann Christian Gamsjäger fischte einen Volley des 41-Jährigen jedoch aus dem linken Eck. Wenige Minuten später ertönte der Schlusspfiff, war der dritte Ebenseer Sieg in der noch jungen Saison amtlich.

Rudolf Hackl, Sportlicher Leiter SV Ebensee:

"Aufgrund der starken ersten Halbzeit war der Sieg verdient, im zweiten Durchgang war die Leistung aber nicht das Gelbe vom Ei, Goalie Prohaska hat aber mit starken Paraden die Führung bzw. den sieg festgehalten. Wir freuen uns über den perfekten Saisonstart, wissen aber, dass die bisherigen Siege nur ein Schritt in die richtige Richtung sind und noch ein weiter Weg auf uns wartet. Demzufolge ist die aktuelle Tabellenführung nur eine Momentaufnahme und halten den Ball flach".

