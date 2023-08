Fünferpack Veverka! FC Altmünster feiert Kantersieg in Aurach

Details Montag, 21. August 2023 09:28

Am Sonntag ist der Absteiger FC Altmünster mit einem Auswärtsspiel beim SV JARAFLEX Aurach in die Saison gestartet. Während man in Aurach mit dem 9. Platz in der abgelaufenen Saison zufrieden war, stehen die Zeichen in Altmünster auf Neuanfang. Der Absteiger gilt auch mit einer neu formierten Mannschaft für viele als ein Favorit auf den Aufstieg in der 2. Klasse Süd. Dieser Rolle wurden sie mit einem 1:8 Auftaktsieg gerecht.

Auracher Führung hält nicht lange

Am Sonntag haben rund 250 Zuseher in der JARAFLEX Arena in Aurach eine Partie mit vielen Toren erlebt. Bei sehr heißen Temperaturen hat der Absteiger aus Altmünster einige Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu kommen. So hat das Heimteam eine Unaufmerksamkeit in der Anfangsphase nutzen können und nach einem gewonnenen Zweikampf in der Mitte das 1:0 durch Alex Riedl erzielt. Es hat aber nicht lange gedauert, da erzielte der langjährige Gmunden-Kicker Richard Veverka den Ausgleich - es sollte nicht sein letzter Treffer an diesem Tag sein. Altmünster hatte in der Folge das Spiel im Griff und stellte durch Tore von Dominik Hochhauser, Manuel Märzendorfer und abermals Richard Veverka bereits vor der Pause auf 1:4.

Veverka-Festspiele gehen weiter

In der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild. Altmünster war die tonangebende Mannschaft und Aurach operierte weitestgehend mit langen Bällen. Die Gäste waren darauf eingestellt und konnten diese gut verteidigen. Offensivspieler Veverka machte dort weiter, wo er in Halbzeit eins aufgehört hatte und erzielt mit einem sehenswerten Weitschuss das 1:5. Mit einer schönen Einzelaktion feiert Pinsdorf-Neuzugang Adnan Camdzija seinen ersten Pflichtspieltreffer für den FCA. Mit zwei weiteren Toren beweist Veverka seine Torjäger-Qualitäten und sorgt für einen ungefährdeten 1:8 Endstand. Altmünster empfängt nächsten Freitag die Gschwandtner 1b und Aurach spielt am Sonntag zu Hause gegen Lenzing.

Stimme zum Spiel:





Bernhard Panzirsch, Co-Trainer FC Altmünster:

"Nach einer guten Vorbereitung haben wir die Partie heute voll im Griff gehabt. Die ersten paar Minuten haben wir noch etwas verschlafen, danach sind wir aber super ins Spiel gekommen. Die Erwartungshaltung von außen, dass wir Favoriten auf den Aufstieg sind, bekommen wir mit, ist aber nicht wichtig für uns. Wir wollen unsere vielen jungen Spieler integrieren, vorne mitspielen und schauen von Spiel zu Spiel."

