2. Klasse West-Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Yannis Ilies (Prambachkirchen)

Endergebnis:



1. Yannis Ilies (Prambachkirchen / 1622 Stimmen)

2. Georg Estermann (Union Eggerding / 1134 Stimmen)

3. Marcel Doblinger (Union St. Willibald / 998 Stimmen)

4. Friedrich Gratz (ATSV Schärding / 733 Stimmen)

5. Jonas Jungwirth (Union St. Aegidi / 459 Stimmen)

6. Markus Götzendorfer (Union Eggerding / 299 Stimmen)

7. Jürgen Erlinger (Prambachkirchen / 213 Stimmen)

8. Matthias Beham (Union St. Aegidi / 199 Stimmen)

9. Dominik Berger (TSV Aurolzmünster / 140 Stimmen)

10. Ondrej Vitous (Union Schardenberg / 118 Stimmen)