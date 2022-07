2. Klasse West-Nord: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Thomas Reitinger (Union Enzenkirchen)

Endergebnis:

1. Thomas Reitinger (Union Enzenkirchen / 2526 Stimmen)

2. Lukas Mitterhofer (Union Wesenufer / 732 Stimmen)

3. Alexander Luger (Union Wesenufer / 660 Stimmen)

4. Lukas Binder (Prambachkirchen / 459 Stimmen)

5. Gabriel Enzlmüller (Union St. Willibald / 333 Stimmen)

6. Ondrej Vitous (Union Schardenberg / 188 Stimmen)

7. Mario Willinger (Grieskirchen Juniors / 176 Stimmen)

8. Simon Sensenberger (Prambachkirchen / 81 Stimmen)

9. Raphael Meindlhumer (Prambachkirchen / 55 Stimmen)

10. Maximilian Mayr-Steffeldemel (Union Schardenberg / 46 Stimmen)