Suben weist Schärding mit 4:1-Sieg in die Schranken

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 22:16

Der ATSV HandyShop Schärding wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen Union Suben deutlich mit 1:4. Jonas Grömer traf am Samstag vor 200 Zusehern in der BARista-Arena doppelt.

ATSV HandyShop Schärding musste den Treffer von Florian Prey zum 0:1 hinnehmen (32.). Zur Pause behielt Union Suben die Nase knapp vorn. In Minute 56 bejubelte die Heimmannschaft das 2:0, der Treffer wurde von Jonas Grömer erzielt. In der 72. Minute gelang Grömer noch ein weiterer Treffer zum 3:0 für die Hausherren. In der 86. Minute erzielte der ATSV HandyShop Schärding das 1:3. Die Subener bauten ihre Führung in der Nachspielzeit allerdings noch weiter aus, als Michael Doblhammer in der 93. Minute zum 4:1-Endstand traf. Schließlich sprang für Union Suben gegen den ATSV HandyShop Schärding ein Dreier heraus.

Die drei Punkte brachten Suben in der Tabelle voran. Die Union Suben liegt nun mit einem 19:15-Torverhältnis auf Rang acht. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Suben bei.

Trotz der überraschenden Pleite bleiben die Schärdinger in der Tabelle stabil auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ATSV HandyShop Schärding bisher fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen und hat damit 16 Punkte.

Am nächsten Sonntag reist die Union Suben zur Union Wesenufer, zeitgleich empfängt der ATSV Schärding den TSV Aurolzmünster.

2. Klasse West-Nord: Union Suben – ATSV HandyShop Schärding, 4:1 (1:0)

32 Florian Prey 1:0

56 Jonas Groemer 2:0

72 Jonas Groemer 3:0

86 Attila Gabor Soós 3:1

93 Michael Doblhammer 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!