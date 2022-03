Union Schardenberg zurück in der Spur - Nach 2:0-Sieg bei Eggerding

Details Sonntag, 20. März 2022 21:21

Durch einen 2:0-Auswärtserfolg bei Union Eggerding vor 180 Zuschauern konnte sich Union Steinbrunn Schardenberg um zwei Plätze nach vorne auf den siebten Platz der 2. Klasse West-Nord verbessern.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Union Eggerding und die Union Steinbrunn Schardenberg ohne Torerfolg in die Kabinen. Die 180 Zuschauer mussten 60 Spielminuten auf das erste Tor in dieser Begegnung warten: Severin Brandstetter brach für die Union Steinbrunn Schardenberg schließlich den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. 20 Minuten später erhöhte Adrian Peham den Vorsprung des Gasts nach auf 2:0. Letzten Endes sprang für dei Gäste aus Schardenberg gegen Union Eggerding ein Dreier heraus.

Eggerding rutscht drei Plätze hinunter

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt die Union Eggerding den fünften Platz in der Tabelle der 2. Klasse West-Nord ein.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition der Union Steinbrunn Schardenberg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein, eine Verbesserung um zwei Plätze also. Die Offensivabteilung der Union Schardenberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 34-mal zu. Schardenberg beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat die Union Steinbrunn Schardenberg momentan auf dem Konto. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Eggerding derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reisen die Gastgeber zur Union Raika Enzenkirchen, zeitgleich empfängt die Union Steinbrunn Schardenberg die Union Guschlbauer St. Willibald.

2. Klasse West-Nord: Union Eggerding – Union Steinbrunn Schardenberg, 0:2 (0:0)

80 Adrian Peham 0:2

60 Severin Brandstetter 0:1