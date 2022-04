UFC St. Agatha schnuppert nach Pflichtsieg am Relegationsplatz

Details Sonntag, 24. April 2022 17:04

In der 19. Runde der 2. Klasse West-Nord kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem UFC St. Agatha und der Union Michaelnbach. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle war ein klares Ergebnis zu erwarten. Während die Heimelf von Coach Markus Panacker in diesem Jahr noch ungeschlagen ist, warten die Michaelnbacher seit bereits 23. August 2020 (!) vergeblich auf einen "Dreier". Nach einem 5:0-Kantersieg im Hinspiel wurden die Agathenser ihrer Favoritenrolle auch am Samstagnachmittag mit einem klaren 4:0-Erfolg gerecht, kletterten in der Tabelle vorerst zwei Ränge nach oben und schnuppern am Relegationsplatz. Der Nachzügler hingegen stand auch nach dem sechsten Rückrundenspiel mit leeren Händen da und konnte 2022 bislang noch keinen Punkt einfahren.

UFC stellt Weichen früh auf Sieg

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Rathner sahen die Zuschauer spielbestimmende Hausherren, die nach nur vier Minuten die Siegerstraße erreichten, als Sebastian Ferihumer nach einer Ecke erfolgreich war. Auch nach diesem Treffer stand der Tabellenletzte weiterhin ungemein tief und war in erster Linie um Schadensbegrenzung bemüht. Die Panacker-Elf hatte Spiel und Gegner fest im Griff und schlug Mitte des ersten Durchgangs erneut zu. Nach einem gelungenen Spielzug und feinen Laufpass erhöhte David Kaltseis auf 2:0. Der UFC blieb auch fortan am Drücker, bis zur Pause musste Gästegoalie Robert Vogl aber kein weiteres Mal hinter sich greifen.

Panacker-Elf legt zwei Tore nach

Auch in Durchgang zwei bekamen die Besucher am Sportplatz das gleiche Bild zu sehen, spielte sich das Geschehen vorwiegend in der Hälfte der Michaelnbacher ab. Bis zur 67 Minute mussten sich die Fans gedulden, ehe Tobias Lehner mit einem trockenen Schuss den Deckel endgültig drauf machte. Die Messe war längst gelesen, im Kasten der Michaelnbacher schlug es wenige Minuten später aber noch einmal ein, als ein UFC-Joker stach. Der ebenerst eingewechselte Tobias Schauer war es, der nach einer Flanke nicht lange fackelte, den Ball direkt nahm und den 4:0-Endstand besiegelte.

Raimund Scheuringer, Sportlicher Leiter Stellvertreter UFC St. Agatha:

"Auch wenn die Zuschauer keine echten Highlights zu sehen bekamen, konnten wir den angestrebten Pflichtsieg einfahren und sind in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen. In der Tabelle liegen die Mannschaften eng beisammen, weshalb für einige Teams viel möglich ist. Wir wollen weiterhin vorne mitmischen und wenn möglich bis zum Schluss dranbleiben".