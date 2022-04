Eggerding gut in Form - 1:0 gegen Suben

Details Montag, 18. April 2022 20:18

Union Eggerding trug gegen die Union Suben einen knappen 1:0-Erfolg davon. Die Union Eggerding wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

Es war die 25. Minute, als Johannes Aigner vor 150 Fans einen Treffer per Freistoß für Union Eggerding sicherstellte. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Eggerding nun Dritter

Offensiv sticht die Union Eggerding in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 42 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Acht Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Union Eggerding derzeit auf dem Konto. Die Union Eggerding ist seit vier Spielen unbezwungen.

Union Suben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit sieben Siegen weist die Bilanz der Gäste genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder, aktuell rutschtet man auf den siebten Platz zurück. Vom Glück verfolgt war die Union Suben in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Union Eggerding setzte sich mit diesem Sieg von Union Suben ab und belegt nun mit 29 Punkten den dritten Rang, während die Union Suben weiterhin 24 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Für die Union Eggerding geht es schon am Sonntag beim TSV Aurolzmünster weiter. Union Suben empfängt schon am Sonntag die Union Guschlbauer St. Willibald als nächsten Gegner.

2. Klasse West-Nord: Union Eggerding – Union Suben, 1:0 (1:0)

25 Johannes Aigner 1:0