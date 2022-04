Tor von Penninger bleibt nur ein Ehrentreffer - Aurolzmünster mit 1:4 gegen Eggerding

Details Montag, 25. April 2022 19:43

TSV Aurolzmünster konnte Union Eggerding nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. An der Favoritenstellung ließ die Union Eggerding keine Zweifel aufkommen und trug gegen den TSV Aurolzmünster einen Sieg davon. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Eggerding letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (49./51.) zum 2:0 schockte Johannes Aigner die Mannschaft aus Aurolzmünster. Florian Pirimeyer erzielte vor 90 Zuschauern das 3:0. Philipp Penninger beförderte das Leder zum 1:3 des TSV Aurolzmünster über die Linie (63.). Der Treffer von Sven Danninger in der 79. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Union Eggerding den TSV Aurolzmünster 4:1.

Eggerding neuer Tabellenzweiter

Der TSV Aurolzmünster ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr das Heimteam bisher ein. Nach der klaren Pleite gegen Eggerding steht Aurolzmünster mit dem Rücken zur Wand. In der Defensive drückt der Schuh beim TSV Aurolzmünster, was in den 49 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich Aurolzmün. schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Union Eggerding liegt nun auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 46 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 2. Klasse West-Nord. Eggerding verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen.

Die Union Eggerding wandert mit nun 32 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des TSV Aurolzmünster gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Sonntag reist TSV Aurolzmünster zur Union Guschlbauer St. Willibald, zeitgleich empfängt Union Eggerding die Union St. Aegidi.

2. Klasse West-Nord: TSV Aurolzmünster – Union Eggerding, 1:4 (0:0)

79 Sven Danninger 1:4

63 Philipp Penninger 1:3

57 Florian Pirimeyer 0:3

51 Johannes Aigner 0:2

49 Johannes Aigner 0:1