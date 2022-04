Luger ist dreimal zur Stelle - bei 4:2 von Wesenufer gegen Schardenberg

Details Montag, 25. April 2022 19:46

Wesenufer kam am Sonntag zu einem 4:2-Erfolg gegen Schardenberg. Partout keine Probleme hatte die Union Steinbrunn Schardenberg im Hinspiel gehabt, als man einen 7:0-Sieg holte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Union Wesenufer bereits in Front. Alexander Luger markierte in der vierten Minute die Führung. Dominik Hutterer beförderte das Leder zum 1:1 der Union Steinbrunn Schardenberg in die Maschen (14.). Eine Minute später ging Union Wesenufer durch den zweiten Treffer von Luger in Führung. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Labinot Hoti erhöhte für die Union Wesenufer auf 3:1 (64.). Luger brachte Wesenufer in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (78.). Für das 2:4 von Union Steinbrunn Schardenberg zeichnete Ondrej Vitous verantwortlich (80.). Zum Schluss feierte die Union Wesenufer einen dreifachen Punktgewinn gegen die Heimmannschaft.

Schardenberg rutscht einen Platz zurück

Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die Union Steinbrunn Schardenberg derzeit auf dem Konto. Die Situation bei der Union Schardenberg bleibt angespannt. Gegen Wesenufer kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Durch diese Niederlage rutschte man auf den neunten Platz zurück.

Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Union Wesenufer momentan auf dem Konto. Wesenufer befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Mit diesem Sieg zog die Union Wesenufer an Union Steinbrunn Schardenberg vorbei auf Platz acht. Die Union Steinbrunn Schardenberg fiel auf die neunte Tabellenposition.

Während die Union Steinbrunn Schardenberg am kommenden Sonntag die Union Raiffeisen Prambachkirchen empfängt, bekommt es Union Wesenufer am selben Tag mit der Union Raika Enzenkirchen zu tun.

2. Klasse West-Nord: Union Steinbrunn Schardenberg – Union Wesenufer, 2:4 (1:2)

80 Ondrej Vitous 2:4

78 Alexander Luger 1:4

64 Labinot Hoti 1:3

34 Alexander Luger 1:2

14 Dominik Hutterer 1:1

4 Alexander Luger 0:1