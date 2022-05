Remis dank „Last-Minute- Le “ - 3:3 zwischen Wesenufer und St. Agatha

Details Montag, 16. Mai 2022 10:35

Das Spiel vom Sonntag zwischen der Union Wesenufer und dem UFC St. Agatha endete mit einem 3:3-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Petr Le gelang in dieser Partie ein Dreierpack. Im Hinspiel hatte St. Agatha einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Petr Le brachte sein Team Union Wesenufer in der vierten Minute mit seinem ersten Treffer nach vorn. Der UFC St. Agatha zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Tobias Lehner mit dem Ausgleich zurück. Union Wesenufer musste den Treffer zum 2:1 durch Jürgen Fattinger hinnehmen (15.). In der 25. Minute war Le mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand als Referee Albert Schauer zur Pause abpfiff. Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit erzielte Daniel Mair die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte damit UFC St. Agatha durch ein Eigentor das 3:2 (69.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Le für die Union Wesenufer zum 3:3 traf (94.), für ihn war es das dritte Tor in diesem Spiel. Schließlich gingen Union Wesenufer und der UFC St. Agatha mit einer Punkteteilung auseinander.

Beide Teams fielen zwei Plätze zurück

Die Union Wesenufer rutschte durch dieses Remis um zwei Plätze zurück und steht nun mit dieser Bilanz auf dem zehnten Rang: acht Siege, fünf Remis, sechs Niederlagen, 44:37-Torverhältnis und 29 Punkte. In den letzten fünf Partien rief der Gastgeber konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel UFC St. Agatha in der Tabelle ebenfalls um zwei Ränge zurück und befindet sich somit aktuell mit 32 Punkten auf dem siebten Platz. Nur einmal ging der Gast in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Restliche Bilanz: acht Siege, acht Remis und vier Niederlagen, 49:33-Toverhältnis.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Kommende Woche tritt Union Wesenufer bei der Union Suben an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt der UFC St. Agatha Heimrecht gegen die Union Steinbrunn Schardenberg.

2. Klasse West-Nord: Union Wesenufer – UFC St. Agatha, 3:3 (2:2)

94 Petr Le 3:3

69 Eigentor durch Daniel Mair 2:3

25 Petr Le 2:2

15 Juergen Fattinger 1:2

9 Tobias Lehner 1:1

4 Petr Le 1:0