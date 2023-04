Union Eggerding schenkt Titelaspirant Raab binnen 55 Minuten sieben (!) Treffer ein

Details Montag, 24. April 2023 14:51

Die 19. Runde der 2. Klasse West-Nord hielt unter anderem die Begegnung zwischen der Union Eggerding und der Union Raab bereit. Hierbei handelte es sich um ein absolutes Topspiel, empfing der – wenngleich schon etwas abgeschlagene – Tabellenfünfte den nach Verlustpunkten Tabellenersten. Die Zuschauer, die in die Arena der Union Eggerding gekommen waren, sollten an diesem Tag ein wirklich denkwürdiges Spiel zu sehen bekommen. Am Ende spielten sich die Hausherren in einen Rausch, der zu einer veritablen Sieben-Tore-Gala führen sollte.

Pechsträhne für Raab in Halbzeit eins

Die Union Eggerding konnte in diesem Duell befreit aufspielen, in der Aufstiegsfrage konnte man aufgrund des doch beträchtlichen Rückstands keinen Druck mehr verspüren, weshalb man im Duell mit Raab letztlich nur positiv überraschen konnte. So presste man von Beginn an munter darauf los und setzte die Gäste damit massiv unter Druck. Diese Taktik sollte sich schon nach wenigen Minuten in Form des 1:0 bewähren. Sven Danninger spielte eine schöne Kombination der Hausherren mit einem erfolgreichen Abschluss zu Ende.

Fünf Minuten später legte Raabs Schlussmann Mario Eisterer den gerade eben zuvor eingewechselten Pirimeyer im Strafraum, woraufhin der Schiedsrichter auf Strafstoß und Rot entschied. Der eingewechselte Raaber Ersatzkeeper Bastian Lang konnte zunächst halten, Fabian Dullinger ließ seinem Gegenspieler im Nachschuss aber keine Chance.

Doppelter Aigner-Doppelpack

Eggerding blieb weiter am Drücker und belohnte sich zwischen der 25. und der 30. Minute mit einem Doppelpack von Johannes Aigner zum 3:0 bzw. 4:0. Schockierte Raaber mussten damit zur Kenntnis nehmen, dass der „Käse“ schon so gut wie gegessen war. Noch bitterer wurde es für die Gäste kurz vor der Halbzeitpause, als auch noch Ersatzkeeper Lang ausgewechselt werden musste. Für ihn musste schließlich über die gesamte restliche Spielzeit hinweg ein Feldspieler ins Tor.

Der 4:1-Anschlusstreffer durch Jan Vejvar verkam hier zur Randnotiz, auch weil Sven Danninger noch vor der Pause auf 5:1 erhöhte. Ein weiterer Doppelpack von Johannes Aigner – dieses Mal benötigte er den Zeitraum zwischen der 52. und der 54. Minute schraubte den Spielstand sensationell auf 7:1 hoch. Die Eggerdinger, von denen man den Eindruck hatte, sie würden gar nicht mehr von ihrem Gegner ablassen, hatten damit aber genug, womit es den Gästen aus Raab vorbehalten war, den Treffer zum 7:2-Endstand zu erzielen, den diesbezüglichen Eintrag in die Chronik sicherte sich Johannes Wilflingseder.

Erwin Bögl, Sportlicher Leiter Union Eggerding:

„Wir haben von Anfang an ein starkes Pressing aufgezogen. Bei Raab hat der Tormann nach einem Foul im Sechzehner die Rote Karte gesehen. Er wurde durch den Ersatztormann ersetzt, der sich in der Folge wehgetan hat, daher kurz vor der Halbzeit durch einen Feldspieler ersetzt werden musste. Wir hätten sogar noch mehr Chancen gehabt, da ist man in einem Flow. Es war wirklich ein tolles Spiel, das muss man ehrlich sagen. Wir haben wirklich super kombiniert und so gespielt, wie es sich gehört – mit Eland, und auch haben wir nicht abgelassen. Wir haben das wirklich ganz, ganz gut gemacht.“

