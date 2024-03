Zell am Moos setzt Siegesserie fort mit erfolgreichem Rückrundenauftakt

Details Sonntag, 17. März 2024 19:15

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es im Rahmen der 14. Runde der 2. Klasse West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Raiffeisen Zell am Moss und der Union Aspach-Wildenau in der NOST-Arena in Zell am Moos vor einem Publikum von rund 100 Zuseher:innen. Der ungeschlagene Herbstmeister aus Zell am Moos konnte in der Hinrunde alle Spiele gewinnen und steht derzeit mit der maximalen Punkteausbeute da - dort wollte man am heutigen Sonntag natürlich anknüpfen gegen die Aspacher, die im Mittelfeld der Tabelle der 2. Klasse West platziert sind.

Zell am Moos dominant wie gewöhnt

Die Aspacher hatten somit eine denkbar schwere Aufgabe vor sich zum Saisonstart, doch die Gäste zeigten sich von Beginn an sehr engagiert und wollten dem Tabellenkrösus das Leben so lange es geht schwer machen. Doch die Schützlinge von Cheftrainer Franz Rindberger kamen nach leichten Startschwierigkeiten zu Beginn der Partie immer schneller ins Spiel und zeigten, weshalb sie die beste Offensivabteilung der Liga haben. In der 18. Minute gelang denen Hausherren dann der erste Treffer des Spiels. Der 16jährige Debütant David Kern erzielte bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die Kampfmannschaft direkt seinen ersten Treffer und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Diese blieben auch nach dem Führungstreffer die spielbestimmende Mannschaft und hatten das Spiel voll und ganz unter Kontrolle. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Franz Stauber dann noch den Treffer zur 2:0 Führung für Zell am Moos, bei der es dann auch bis zur Halbzeit blieb.

Debütant Kern schnürt Doppelpack

Auch nach der Halbzeitpause ließen die Hausherren zunächst nicht nach und wollten den Sack früh zu machen. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff stand der Jungspund David Kern erneut goldrichtig und erzielte seinen zweiten Treffer bei seinem Debüt zur 3:0 Führung, womit die Messe in Zell am Moos mehr oder weniger gelesen war. Nach dem 3:0 nahmen die Offensivbemühungen der Hausherren immer mehr ab und man wollte das Ergebnis bloß verwalten gegen Aspacher, die engagiert waren aber in der Offensive kaum gefährlich bis zur Schlussphase. In der 88. Minute gelang denen Gäste nämlich der Ehrentreffer zum 3:1 durch Simon Badegruber.

Franz Rindberger, Trainer Zell am See:

"Aspach war heute ein sehr fordernder Gegner, doch wir haben unsere Qualität auf dem Platz gezeigt und uns den Sieg definitiv verdient."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.