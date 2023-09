SPG Friedburg/Pöndorf Juniors feierten Schützenfest gegen Mauerkirchen

Details Montag, 25. September 2023 06:29

In der sechsten Runde der 2. Klasse West standen sich unter anderem die Juniors der SPG Friedburg/Pöndorf und der SV Mauerkirchen gegenüber. Die Vorzeichen zwischen den beiden Mannschaften waren im Vorfeld der Begegnung durchaus unterschiedliche. Während die Hausherren im oberen Drittel standen, rangierten die Mauerkirchner vor der Partie noch gerade so auf einem einstelligen Tabellenplatz. Die Favoritenrolle war damit zugunsten der Hausherren gegeben, die selbige – so viel sei vorweggenommen – auch annahmen und letztlich klar rechtfertigten.

SPG rotierte

Im Vorfeld einer äußerst torreichen Begegnung hatte man bei der Spielgemeinschaft die Rotationsmaschine angeworfen. Trauner Wolfgang Falk beorderte einige neue Akteure in die Startelf, die das Vertrauen auch zurückzahlen sollten. Nach nur 30 Sekunden ging die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors mit 1:0 in Führung, Torschütze war Yannic Sommer, der damit für einen veritablen Blitzstart sorgte.

Ihm tat es nur fünf Minuten später sein Teamkollege Fabio Putz gleich, der Teil eins seines Doppelpacks in die Mauerkirchner Maschen schweißte. Für den zweiten Teil ließ er sich etwas Zeit, das 3:0 fiel nach 40 Minuten. Man merkte der Heimelf zu diesem Zeitpunkt durchaus die eine oder andere Ermüdungserscheinung an, nachdem man zuvor wirklich alles in die Waagschale geworfen hatte und ein enormes Tempo gegangen war. So kam es, dass sich der Ballbesitz zwischenzeitig immer mehr in Richtung der Gäste-Elf verlagert hatte.

Mauerkirchen brach am Schluss ein

Dieser Umstand veranlasste Friedburgs Coach in der Halbzeit zur einen oder anderen Adaption, zunächst ging es für nun stabilere Mauerkirchner, die vor allem im Konter gefährlich waren, aber relativ gut weiter, fünf Minuten nach Wiederbeginn verkürzte Drazen Vlasic auf 3:1. Mit dem 4:1 durch Jakov Stevic zur Stundenmarke war die Partie aber auf Eis, und die Gäste wirkten fortan gebrochen. So kam es, dass die Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf Juniors noch zu weiteren drei Toren kam, von denen gewiss das 6:1 durch Michael Lugstein hervorzuheben ist. Der U 15 (!) Spieler überlegte aus einer Distanz von 20 Metern nicht lange, zog ab und schweißte die Kugel sehenswert ins Kreuzeck – eine rotzfreche Aktion, die für Aufsehen sorgte. Genau wie der Endstand von 7:1, der den verdienten Sieg der Hausherren untermauerte.

Wolfgang Falk, Trainer SPG Friedburg/Pöndorf Juniors:

„Wir haben mit unserer Aufstellung ein bisschen rotiert, damit wir unseren Kader bei Laune halten können. So sind heute ein paar Neue gekommen. Wir wollten dem Gegner null Chance lassen und über das Spiel gegen den Ball diktieren. Nach 30 Sekunden sind wir bereits in Führung gegangen, das zweite Tor fiel gleich in der fünften Minute. Wir haben dann im System ein wenig umgestellt, da mir der Gegner zu viel Ballbesitz hatte im Zentrum. Dann haben wir das 3:0 gemacht, sind wieder besser reingekommen, haben wieder ein bisschen Dominanz gezeigt. Der Sieg war vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch, im Endeffekt aber verdient.

