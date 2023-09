SV Schildorn schoss sich bei 5:0 gegen SV Mining/Mühlheim den Frust von der Seele

Details Montag, 18. September 2023 10:36

In der fünften Runde der 2. Klasse West kam es unter anderem zum Duell zwischen dem SV Schildorn und dem SV Mining/Mühlheim. Während die zuletzt genannten Gäste immerhin vier Punkte aus den ersten vier Spielen holten, was natürlich ebenso keine Traumbilanz darstellt, war die Statistik aus Sicht des SV Schildorn noch schlimmer, stand erst ein Zähler zu Buche. Am Sonntag sollte das Punktekonto der Elf von Trainer Stephan Stangler jedoch gehörig aufgefettet werden, gab es einen 5:0-Sieg zu bestaunen.

Viele Ausfälle auf beiden Seiten

Wie schon in den letzten Wochen, ging der SV Schildorn stark ersatzgeschwächt in die Partie, dieses Mal fehlten fünf Stammspieler der Vorsaison, auch die Gäste konnten aber bei weitem nicht aus dem Vollen schöpfen. Dennoch vermochte man von Beginn weg eine starke Leistung zu zeigen, die ihre vorläufige Krönung mit dem 1:0 durch Niklas Gruber in der achten Minute erfuhr. Stefan Mair eroberte den Ball im Zentrum, um einen tiefen Ball auf Gruber zu spielen, der vor dem Tor cool blieb und das Spielgerät in die Ecke schob. Auch nach dem frühen ersten Tor blieben die Hausherren die wachere Mannschaft. Man agierte griffiger und entschlossener als der Gegner und wurde nur vier Minuten nach dem ersten mit dem zweiten Treffer belohnt. Erneut war es Stefan Mair, der einen wichtigen Zweikampf gewann, den Ball sehenswert aus dem Halbfeld in den Strafraum spielte, wo Thomas Buttinger den Ball mit der Brust annahm, um volley zu verwerten.

Trost machte alles klar

Die Gäste aus Mining/Mühlheim fanden auch im Anschluss kein probates Mittel. Adrian Trost erhielt den Ball an der Mittelauflage, stürmte auf den gegnerischen Tormann zu, blieb cool und traf links unten zum 3:0. In der Folge schrammten die Gäste knapp am Anschlusstreffer vorbei, hier bewahrte die Stange den SV Schildorn vor dem 3:1. Die Heimischen zeigten sich effizienter und erzielten nach 54 Minuten das 4:0 durch Sebastian Strasser. Er vollendete eine einstudierte Eckball-Variante per Kopf. Den Endstand stellte nach 76 Minuten Adrian Trost her, der in die Tiefe geschickt wurde, den Tormann umkurvte und, über das 5:0 jubelnd, abdrehte.

Sebastian Strasser, Co-Trainer SV Schildorn:

„Wir hatten in den letzten Wochen eine extrem schwierige Phase, durch viele verletzungsbedingte Ausfälle und schlechte Ergebnisse. Auch heute mussten wir wieder fünf Stammspieler aus der letzten Saison vorgeben. Unsere Jungs arbeiten aber sehr gut, und es stimmen auch die Trainingsleistungen. Heute haben wir uns dafür belohnt, auch wenn wir wissen, wie wir dieses Ergebnis einstufen müssen, weil auch der Gegner mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatte. Der Sieg ging war in der Höhe verdient, und war es sicherlich ganz wichtig, schnell 2:0 in Führung zu gehen. Es ist mental eine Befreiung für meine Spieler, nachdem wir in den letzten Wochen einiges an Rückschlägen einstecken mussten.“

