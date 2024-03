9-Tore-Spektakel in Treubach: Friedburg Juniors mit Sahnetag in der Offensive

Details Sonntag, 24. März 2024 12:13

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 15. Runde der 2. Klasse West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Treubach/Roßbach und den Friedburg Juniors im Treubacher Zacherlbergstadion. Die Hausherren aus Treubach feierten am vergangenen Wochenende einen gelungenen Start in die Rückrunde mit einem 2:0 Sieg gegen Polling. Die Friedburg Juniors mussten hingegen eine deutliche Niederlage im 1b-Duell gegen die Zweitvertretung von Schalchen hinnehmen.

Turbulente Anfangsphase auf beiden Seiten

In den verganenen drei Aufeinandertreffen der beiden Teams konnten die Friedburg alle drei Spiele für sich entscheiden, weshalb die Gäste mit der Favoritenrolle ins Spiel gingen. Dieser Rolle wurden die Friedburger in der Anfangsphase bereits gerecht. Jakov Stevic gelang bereits in der 6. Spielminute der erste Treffer des Spiels, mit dem er die Friedburger in Führung brachte. Im direkten Gegenzug erzielten die Gastgeber dann direkt den Ausgleich zum 1:1 durch Daniel Greinecker. Bei diesem blieb es in einer turbulenten Anfangsphase jedoch nicht lange. In der 17. Minute war Andrej Ulicny für die Friedburger zur Stelle und brachte die Juniors erneut in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurde es dann ein wenig ruhiger und es fielen keine Treffer mehr bis zur Halbzeit.

Friedburg mit gnadenloser Effizienz

In der zweiten Hälfte blieben die Gäste aus Friedburg am Drücker und man gab sich mit der 2:1 Führung nicht zufrieden. Leonard Jigalov erzielte nur sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff den nächsten Treffer für die Gäste zum 3:1. In der 60. Minute schnürte Jakov Stevic seinen Doppelpack und erhöhte die Führung auf 4:1 aus Sicht der Gäste. Zehn Minuten später war Jigalov wieder zur Stelle und erhöhte auf 5:1. Danach wurde der Treubacher Patrick Sperl nach seiner zweiten Verwarnung des Feldes verwiesen. Auch wenn die Gäste bereits glasklar führten, setzten sie in der Schlussphase nochmal zwei Treffer drauf. Fabio Putz erzielte in der 80. Minute das 6:1 und trug sich in die Torschützenliste ein, in der Jakov Stevic mit seinem dritten Treffer in der 84. Spielminute ein letztes Mal aufscheinte und die Führung auf 7:1 erhöhte. In der Nachspielzeit bekamen die Hausherren dann noch einen Strafstoß zugesprochen, durch den Florian Bernroitner nochmals einen Ehrentreffer zum 7:2 Endstand erzielte.

Wolfgang Falk, Trainer Friedburg Juniors:

"Wir waren in der Offensive heute eiskalt und haben uns den Sieg natürlich verdient, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen ist."

