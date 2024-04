Puttinger-Doppelpack beschert Riegerting wichtigen Auswärtssieg in Polling

Details Montag, 29. April 2024 17:14

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Polling und dem UFC Riegerting im Rahmen der 20. Runde der 2. Klasse West vor einem Publikum von rund 200 Zuseher:innen im Pollinger Launerbergstadion. Für die Gäste aus Riegerting geht es in der Schlussphase der aktuellen Saison um die Wahrung des zweiten Tabellenplatzes hinter dem Spitzenreiter aus Zell am Moos, nachdem man am vergangenen Wochenende spielfrei hatte. Die Pollinger mussten zuletzt eine Niederlage gegen St. Johann mitnehmen und stecken somit nach wie vor in der unteren Tabellenhälfte der Liga fest.

Früher Treffer bringt Riegerting auf die Siegerstraße

Laut der Tabellenlage waren somit die Gäste aus Riegerting der Favorit im gestrigen Duell und das konnten die Gäste auch früh auf dem Platz zeigen. Bereits in der 4. Minute konnten die Riegertinger den ersten Treffer des Spiels erzielen, nachdem Michael Puttinger einen Stangelpass zum 1:0 verwertete. Somit war Riegerting bereits früh in Front, was die Hausherren aus Polling jedoch nicht entmutigte. Die Hausherren zeigten einen couragierten Auftritt und man konnte die Gäste durchaus fordern. Nach dem frühen Rückstand hatten die Gastgeber aussichtsreiche Chancen auf den Ausgleich, die man allerdings nicht verwerten konnte. Die Konsequenz vor dem Tor, die die Hausherren vermissen ließen, war am gestrigen Sonntagnachmittag einfach mehr bei den Gästen vorhanden. Diese erhöhten ihre Führung in der 33. Minute auf 2:0, nachdem Michael Puttinger einen sehenswerten Treffer aus der Distanz erzielte.

Leerlauf in der zweiten Hälfte

Bei dem Spielstand von 2:0 blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte versuchten die Gastgeber aus Polling nochmals einiges in der Offensive, doch es fehlte in vielen Situationen einfach auch am Spielglück gegen Gäste aus Riegerting, die sehr kompakt und diszipliniert verteidigten. In der Offensive zeigten die Riegertinger dann nicht mehr allzu viel. Die Schützlinge von Cheftrainer Wolfgang Huber spielten die Führung souverän runter und man ließ nicht allzu viel anbrennen. Somit blieb es schlussendlich bei dem 2:0 Auswärtssieg der Gäste aus Riegerting.

Wolfgang Huber, Trainer Riegerting:

"Polling hat uns heute sehr viel abverlangt und sie hätten auch durchaus den Ausgleich erzielen können. Wir haben heute keine Glanzleistung gezeigt und sind deshalb auch sehr froh, dass wir trotzdem gewinnnen konnten."

Der Beste: Michael Puttinger

