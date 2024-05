Acht Tore in einer Halbzeit! Schildorn feiert Kantersieg gegen Treubach/Roßbach

Details Montag, 06. Mai 2024 12:06

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es im Rahmen der 21. Runde der 2. Klasse West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schildorn und der Union Treubach/Roßbach im Schildorner Fill Tivoli vor rund 100 Zuseher:innen. Die Gäste aus Treubach mussten sich zuletzt gegen den Tabellenführer aus Zell am Moos mit 0:4 geschlagen geben, während die Hausherren aus Schildorn zuletzt einen Auswärtssieg gegen die 1b Vertretung von Schalchen feiern konnten.

Schildorn gibt den Ton an

Die Gastgeber aus Schildorn nahmen aus dem Auswärtssieg gegen Schalchen einiges an Selbstvertrauen mit in das Duell gegen die Treubacher. Man agierte sehr dominant in der Anfangsphase des Spiels und wollte nichts anbrennen lassen. In der 17. Minute klingelte es dann zum ersten Mal im Kasten der Gäste, nachdem Thomas Buttinger nach einer schönen Einzelaktion das runde Leder in die Maschen bugsierte zur 1:0 Führung für die Gastgeber. Diese konnten diese dann nach zahlreichen Topchancen auf 2:0 kurz vor der Pause ausbauen, nachdem Momir Tuvaljevic eiskalt vor dem Tor blieb. In der zweiten Halbzeit sollten dann jedoch noch weitere Treffer fallen. Direkt nach dem Wiederanpfiff gelang Peter Buttinger der Treffer zur 3:0 Führung für die Hausherren. Doch damit nicht genug.

Treubachs Comeback-Hoffnungen werden schnell egalisiert

Nach der 3:0 Führung schien die Partie bereits entschieden, bis denen Schildornern in der 60. Minute ein individueller Fehler durch einen Ballverlust passierte, den Sebastian Karrer direkt mit dem Anschlusstreffer zum 3:1 bestrafte. Danach hatten die Gäste kurz Hoffnungen auf ein mögliches Comeback, doch diese Hoffnungen sollten nicht von langer Dauer sein. In der 72. und der 73. Minute schlugen die Hausherren zwei Mal in zwei Minuten zu. Zuerst verwandelte Martin Stockinger einen Strafstoß, wonach Petter Buttinger seinen Doppelpack schnürte. Nach dem 5:1 von Buttinger wurden plötzlich die Treubacher wieder aktiv. Florian Feichtenschlager erzielte in der 75. Minute den Anschlusstreffer zum 5:2 und nur zwei Minuten später trug sich Florian Bernroitner auf Seiten der Gäste in die Torschützenliste ein, womit es plötzlich 5:3 stand. Doch selbst damit war die Messe noch nicht gelesen. Martin Stockinger wollte auch nochmal ran und schnürte dank seinen Treffern in der 79. und 82. Minute einen Hattrick, womit er auch gleichzeitig den letzten Treffer des Spiels zum 7:3 für Schildorn erzielte.

Sebastian Strasser, Trainer Schildorn:

"Das war heute definitiv ein sehr wildes Spiel in der zweiten Hälfte, so viele Treffer erzielt man nicht alle Tage. Nichtsdestotrotz war der Sieg heute verdient und wir freuen uns über die drei Punkte.

Die Besten: Martin Stockinger, Peter Buttinger, Thomas Buttinger (alle Schildorn)

Details

