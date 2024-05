St. Johann setzt Frühjahresserie fort und setzt sich im Derby gegen Mettmach klar durch

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:03

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union St. Johann am Walde und dem UFC Mettmach im Rahmen der 22. Runde der 2. Klasse West vor einer Kulisse von rund 250 Zuseher:innen im Kobernaußerwaldstadion in St. Johann. Die Gastgeber aus St. Johann konnten am vergangenen Wochenende dank einem 3:1 Sieg gegen Mauerkirchen Selbstvertrauen tanken für das anstehende Derby. Mettmach hingegen kam nicht über ein Remis beim Tabellenschlusslicht aus Lohnsburg hinaus, weshalb die Rollen vor dem Derby vermeintlich klar waren, doch bei Derbys herrschen häufig auch andere Gesetze.

Haslinger-Treffer als Befreiungsschlag für St. Johann

Der vermeintliche Favorit aus St. Johann fand jedenfalls nur schwer in die Partie in der Anfangsphase. Die Gäste aus Mettmach wollten im Derby keinen Zentimeter herschenken und man lieferte den Hausherren einen Kampf auf dem Spielfeld. Diese brauchten lange, um in die Spuren der letzten Wochen zu finden, doch dies sollte sich im weiteren Lauf der ersten Hälfte noch ändern. Bis zum Ende der ersten Halbzeit musste sich das Publikum in St. Johann gedulden, doch dann fiel der erste Treffer doch noch. Ein Freistoß von Michael Haslinger segelte an allen Gegenspielern vorbei und auch am gegnerischen Keeper, der den haltbaren Schuss nicht parieren konnte, wodurch die Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpiff mit 1:0 in Führung gingen.

Klare Verhältnisse in der zweiten Hälfte

Der späte Frühungstreffer war zu einem psychologisch wertvollem Zeitpunkt für die Gastgeber, die in der zweiten Hälfte eine deutlich bessere Leistung zeigten. Alexander Bogner konnte in der 60. Minute eine schöne Ballstaffete der Hausherren vollenden und erhöhte die Führung auf 2:0, die zu diesem Zeitpunkt auch gerechtfertigt war, da man sich zuvor bereits einige Chancen herausgearbeitet hatte. Auch danach blieben die Schützlinge von Cheftrainer Peter Zaglmaier am Drücker und man ließ den Mettmachern keine Chance, um nochmals in die Partie zurückzukommen. In der vierten Minute der Nachspielzeit klingelte es dann noch ein drittes und letztes Mal im Kasten der Gäste, nachdem Lorenz Feichtenschlager den Treffer zum 3:0 Endstand erzielte.

Peter Zaglmaier, Trainer St. Johann:

"Wir haben das Spiel heute definitiv verdient für uns entschieden, da wir einerseits ein großes Chancenplus hatten und andererseits auch den Sieg als Team mehr wollten."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

