SPG Friedburg/Pöndorf Juniors feiern neunten Saisonsieg

In einem Match der 24. Runde in der 2. Klasse West sicherten sich die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors einen klaren 3:1-Erfolg gegen den SV Schildorn. Mit einer starken Leistung, vor allem in der ersten Hälfte, legten die Gastgeber den Grundstein zum neunten Saisonsieg.

Juniors mit klarer 2:0-Führung

Das Spiel begann schwungvoll für die Friedburger, die unter ihrem neuen Trainer Thomas Goiginger das erste Mal antraten. Schon in der 8. Minute erzielten die Juniors das erste Tor. Jakov Stevic nutzte einen präzisen Einwurf, um per Kopfball das 1:0 zu markieren und die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Die Hausherren zeigten sich weiterhin überlegen, konnten jedoch zunächst keine weiteren klaren Chancen kreieren. Erst in der 38. Minute gelang es Andrej Ulicny, mit einem eindrucksvollen Tor die Führung auf 2:0 zu erhöhen. Sein Treffer kurz vor der Halbzeitpause stärkte die Position der Friedburger erheblich.

Schildorn kämpft, Friedburg setzt sich durch

Die zweite Hälfte begann mit einem Hoffnungsschimmer für die Schildorner, als in der 46. Minute Martin Stockinger den Ball zum 2:1 im Netz unterbrachte. Dieses Tor gab den Gästen kurzzeitig neuen Schwung und sie versuchten in der Folge, den Druck zu erhöhen. Ihre Bemühungen wurden jedoch in der 49. Minute durch einen weiteren Treffer der Juniors gedämpft. Tomas Fenninger sorgte mit einem kraftvollen Schuss für das 3:1, eine Führung, die die Heimelf nicht mehr aus der Hand geben sollte.

Obwohl die Schildorner weiterhin bemüht waren, den Anschluss zu finden, zeigte sich die Heimmannschaft insgesamt stabiler und selbstbewusster. Besonders bemerkenswert war die Leistung von SPG-Schlussmann Martin Huber, der in der 59. Minute einen gefährlichen Angriff durch Schildorns Peter Buttinger entschärfen konnte. Die letzten Minuten des Spiels zeigten sich die Friedburg/Pöndorf Juniors souverän in der Verteidigung. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 3:1 für die Friedburg/Pöndorf Juniors, die unter ihrem neuen Coach einen vielversprechenden Start hingelegt haben.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter The Voice erstellt.

